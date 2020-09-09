Avrupa yeşil mutabakatı Türkiye iş dünyasını nasıl etkileyecek

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Gonca Yılmaz Batur’un katılımıyla düzenlenecek “Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?” başlıklı webinar, 11 Eylül Cuma günü, saat 14:00’te gerçekleşecek.

TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası koordinasyonunda kurulan Yeşil Mutabakat Görev Gücü tarafından düzenlenecek webinarın açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapılacak.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un konuşmacı olarak katılacağı bir panel gerçekleştirilecek.

Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek webinarda, AB Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında kurulacak yeni düzenin Türkiye – AB ticaret ilişkileri ile Türkiye sanayisine olası etkileri ve buna karşılık Türkiye’nin tutumu ele alınırken, politika ve düzenlenmelerin yanı sıra Avrupa’nın yeni ticaret politikalarının iklim hedeflerine ulaşılmasında üstleneceği rol konuşulacak.

TÜSİAD Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Fatih Özkadı’nın moderasyonunda, BusinessEurope Genel Sekreter Yardımcısı Luisa Santos, OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) CEO’su İsmail Bulut’un katılımıyla gerçekleştirilecek ikinci panelin ardından, etkinlik TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun kapanış konuşmasıyla sona erecek.

“Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?” başlıklı webinarımıza katılımınızdan memnuniyet duyacağız.

“Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?” - Webinarı

Tarih: 11 Eylül 2020

Saat: 14:00 – 15:30

Program

14:00: Hoşgeldiniz Konuşması

Simone Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

14:05: Panel1

Gonca Yılmaz Batur, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı

Moderatör: Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi

14:30: Panel2

Luisa Santos, BusinessEurope Genel Sekreter Yardımcısı

Özlem Güçlüer, OSD Genel Sekreteri

İsmail Bulut, TÇMB CEO

Moderatör: Fatih Özkadı, TÜSİAD Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı

15:15: Soru - Cevap

15:24: Kapanış Konuşması

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi