Avrupa Serbest Bölgesi’ne, Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kairat Torebayev’den Ziyaret

Türkiye’de bulunan 18 serbest bölge arasında en son kurulanlardan olmasına rağmen, 2,5 milyar dolar ticaret hacmi ile 3. sırada bulunan Avrupa Serbest Bölgesi, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu’yu, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kairat Törebayev ve beraberlerindeki heyetleri ağırladı.

2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Avrupa Serbest Bölgesi’nin kurucusu Kemal Şahin ve yönetim ekibi, Kazakistan’dan ve Ankara’dan gelen heyete bölge hakkında bilgiler verdi. Kazakistan Ticaret Bakanlığı’nın, Türkiye’de Serbest Bölgelerin nasıl işletildiği ve karlılığa geçtiği konusunda bilgi edinme ve işbirliği sağlamak amaçlı Türkiye Ticaret Bakanlığı temasları sonucunda gerçekleşen ziyarette;

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı Kairat Törebayev, “Öncelikle Ankara’da yoğun programı arasında fırsat bulup vakit ayıran ve başarıya ulaşmış bu bölgeye ziyaret programlayan mevkidaşım Mustafa Tuzcu’ya teşekkür ederim.”

Kemal Şahin’e “Dünyaya sizin gibi insanlar lazım” diyen Törebayev, “Almanya’da iş kurup başarılı olmuşsunuz. Ayrıca ülkenizde de büyük yatırımlar yaparak başarılı olmuşsunuz. Avrupa Serbest Bölgesini örnek alarak biz de ülkemizde sizin gibi başarılı girişimcilerle böyle bir proje yapmak isteriz. Bu güzel programda emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

3 kıtada 7 farklı sektörde; direkt 10.000, dolaylı olarak 30.000 çalışanıyla başarılara imza atan Şahinler Holding’i tanıtarak konuşmasına başlayan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Serbest bölgemiz ASB’de %70’i yabancı sermayeli 200’e yakın firmadan, 170 ülkeye yüksek katma değerli ürünler ihraç ediyoruz. Türkiye’de örnek bir sanayi teknoloji bölgesi, bir anlamda Silikon Vadisi yarattık.

ASB’de 6000’in üzerinde çalışan istihdam ediliyor. Ayrıca şirketlerin tedarik zincirlerinde çalışanlar ve çevresine yarattığı büyüme ve ekonomik katkılar sayesinde indirekt olarak da 6000 kişi daha istihdam ediliyor.

Türkiye ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağladığımız bölgemizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. Örnek teşkil eden bölgemiz hakkında hem Ticaret Bakanlığı’mıza hem de Kazakistan heyetine bizi başarıya götüren tecrübelerimizi aktarmak mutluluk verici.

Trakya’nın parlayan yıldızı sanayi ve teknoloji projemiz Avrupa Serbest Bölgesi’nde doluluk oranımız %97 ‘ye ulaştı. Yeni talepleri karşılayamıyoruz. Yeni bir serbest bölge projesi geliştirmeyi hedefliyoruz. ”dedi.

Ticaret yaparken ülke ilişkilerinin önemine değinen Kemal Şahin; Siyasetçi olmamasına rağmen Türkiye- Almanya arasında kurduğu TD-IHK gibi güçlü sivil toplum örgütlerinin hem ticarete hem de iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağladığını belirtti. Kazakistan yetkililerine yatırım danışmanlığı ve işbirliği konularında desteklerini esirgemeyeceklerini belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, “Türkiye’deki örnek bölge modelleri konusunda bizimle iletişime geçen mevkidaşım Kairat Törebayev ile konuştuk. Ve bugün bu sebeple serbest bölgeleri en iyi şekilde temsil eden başarılı serbest bölgelerimizden biri olan Avrupa Serbest Bölgesi’ne geldik. Hem ticaret hacmine, hem istihdama, hem de yabancı yatırıma olan katkılarıyla burası çok önemli bir bölge. ASB’nin kurucu işleticisi Kemal Şahin vizyonuyla, özellikle Avrupa bölgesi başta olmak üzere küresel ticarete olan iyi iletişimi sayesinde bu bölgeyi hem güzel kurmuş hem de çok iyi işletmiş. Bu sayede bu bölge, hemen hemen tamamen dolu. Kemal Bey başka bir serbest bölge için arayışlarını sürdürüyor. Bu da hem projenin hem Kemal Bey’in ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak buna elimizden gelen katkıyı sağlamaya hazırız.

Başta Kemal Bey olmak üzere tüm ekibe, yine Kazakistanlı meslektaşım Kairat Bey’e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Tanıtım toplantısından sonra öğle yemeği yiyen heyet, Avrupa Serbest Bölgesi’nde ileri teknoloji üretim yapan firma ziyaretleri yaparak bölgeden ayrıldı.