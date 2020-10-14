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Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Direktörlüğüne Alp Togay Kurum Atandı

Dünyaca ünlü Amerikan mühendislik, teknoloji ve danışmanlık şirketi KBR’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge İş Geliştirme ve Satış Bölge Direktörlüğüne Alp Togay Kurum atandı. Alp Togay Kurum yeni görevinde Türkiye’yi de kapsayan yenilenebilir enerji projeleri ve yenilikçi dijitilazyon hizmetleri konusunda da sorumluluk üstlenecektir. Alp Togay Kurum, SOCAR ve KBR’ın kurduğu SOCAR KBR LLC şirketinin Genel Müdürlük görevini çeşitli başarılara imza attıktan sonra Haziran 2020 ayında ortaklık anlaşması gereği tamamlamıştı. 1901 yılında kurulan KBR’daki kariyerine 2005 yılında başlayan Alp Togay Kurum, KBR’ın “2020 yılı en iyi satış yöneticisi” olma unvanını da elde etmişti.

İş Dünyası 14.10.2020, 09:49
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Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Direktörlüğüne Alp Togay Kurum Atandı

KBR tarafından Londra ofis merkezine bağlı olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme ve Satış Bölge Direktörlüğünü yapacak Alp Togay Kurum, 2013 yılı Kasım ayı Fortune Türkiye ve çeşitli iş dergileri tarafından  “İzlenmesi Gereken Yöneticiler Listesi” inde 1 numarada gösterilmişti. 

Alp Togay Kurum, evli ve Mersin doğumludur.

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