Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Direktörlüğüne Alp Togay Kurum Atandı

KBR tarafından Londra ofis merkezine bağlı olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme ve Satış Bölge Direktörlüğünü yapacak Alp Togay Kurum, 2013 yılı Kasım ayı Fortune Türkiye ve çeşitli iş dergileri tarafından “İzlenmesi Gereken Yöneticiler Listesi” inde 1 numarada gösterilmişti.

Alp Togay Kurum, evli ve Mersin doğumludur.