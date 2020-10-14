Son Dakika
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Direktörlüğüne Alp Togay Kurum Atandı
Dünyaca ünlü Amerikan mühendislik, teknoloji ve danışmanlık şirketi KBR’in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge İş Geliştirme ve Satış Bölge Direktörlüğüne Alp Togay Kurum atandı. Alp Togay Kurum yeni görevinde Türkiye’yi de kapsayan yenilenebilir enerji projeleri ve yenilikçi dijitilazyon hizmetleri konusunda da sorumluluk üstlenecektir. Alp Togay Kurum, SOCAR ve KBR’ın kurduğu SOCAR KBR LLC şirketinin Genel Müdürlük görevini çeşitli başarılara imza attıktan sonra Haziran 2020 ayında ortaklık anlaşması gereği tamamlamıştı. 1901 yılında kurulan KBR’daki kariyerine 2005 yılında başlayan Alp Togay Kurum, KBR’ın “2020 yılı en iyi satış yöneticisi” olma unvanını da elde etmişti.
İş Dünyası 14.10.2020, 09:49
1
KBR tarafından Londra ofis merkezine bağlı olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İş Geliştirme ve Satış Bölge Direktörlüğünü yapacak Alp Togay Kurum, 2013 yılı Kasım ayı Fortune Türkiye ve çeşitli iş dergileri tarafından “İzlenmesi Gereken Yöneticiler Listesi” inde 1 numarada gösterilmişti.
Alp Togay Kurum, evli ve Mersin doğumludur.
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2