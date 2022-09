Avrupa'nın Prestijli Mühendislik Ödülü İlk Kez bir Türk Bilim Kadının

1973 yılında, Avrupa çapında uluslararası platformda mühendislik eğitiminin gelişimini sağlamayı ve bu alanda çalışan bireyleri desteklemeyi amaçlayarak kurulan SEFİ, bugün Avrupa’nın en büyük mühendislik ağı. SEFI üyeleri, Mühendislik Eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının rektörleri, dekanları ve diğer akademik liderlerinin yanı sıra, endüstrinin büyük mühendislik ve teknoloji kurumları ile diğer uluslararası mühendislik kuruluşlarını da içeriyor.

Prof. Tekinay, ödülünü 19 Eylül Pazartesi günü Barcelona Politeknik Üniversitesi’nde düzenlenen törende, SEFI Başkanı Prof. Hannu-Matti Jarvinen’in elinden aldı. Avrupa’nın her yerinden 400’e yakın delegenin katıldığı törende, Prof. Tekinay konuşmasında mühendislik alanında uluslararası dayanışmanın ve iş birliğinin artan öneminin altını çizdi. Tekinay, şunları söyledi: “Bu yıl Avrupa’nın Doğu ucu ile SEFI Fellow Ödül programının haritası tamamlanmış oldu. Ben, İstanbul’da doğdum büyüdüm, küçük yaşlarda mühendislik mesleğini insan hayatını iyileştirecek, geliştirecek bir yol olarak seçtim. Bugün biliyoruz ki sadece insan hayatı değil, Dünyamızın sürdürülebilirliği için, dünyada hayat için, barış için yapılması gereken her şey mühendislik gerektiriyor. Bu yüzden bu ödülü, dünyanın her yerindeki haklı olarak endişeli ve kızgın gençlerin, özellikle de kızların, şerefine alıyorum ve tüm gençleri mühendis olmaya davet ediyorum.”

Prof. Şirin Tekinay, ülkemizde ve yurtdışında Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Rektör Yardımcılığı ve Rektörlük gibi görevleri ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Kurumu’nda Direktörlük yapmanın ötesinde, bir bilim kadını olarak katkıda bulunduğu elektrik ve bilgisayar mühendisliğine; ayrıca, mühendislik eğitiminin yaygınlaşmasına, iyileşmesine, erişilebilirliğine katkılarda bulunmaya devam etmektedir.