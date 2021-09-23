Avrupa'nın en iyi iş yeri sıralaması listesinde10 Türk şirket var

İşyeri kültürü konusunda küresel bir otorite olan Great Place to Work, Avrupa'nın en iyi işverenlerini açıkladı. Yüksek çalışan bağlılığı skoruna sahip Türkiye'den 10 şirket, Avrupa Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve süreçte başarılı olan şirketler arasına girmeyi başardı. İşte toplam 4 kategoride listeye giren 10 Türk şirketi.

Kuveyt Türk - Best Large listesinin 1'ncisi

Albaraka Türk - Best Large kategorisi 19'uncusu

Penti - Best Large kategorisi 37'ncisi

Sahibinden.com - Best Large kategorisi 47'ncisi

Gittigidiyor/eBay - Best Medium kategorisi 5'incisi

Tümaş Mermer - Best Medium kategorisi 14'üncüsü

Doğuş Holding - Best Medium kategorisi 41'incisi

Aktoy - Best Medium kategorisi 28'incisi

Inspark - Best Small kategorisi 8'incisi

Farmazon - Best Small kategorisi 23'üncüsü

Kaynak: Dünya.com