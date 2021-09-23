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Avrupa'nın en iyi iş yeri sıralaması listesinde10 Türk şirket var

İşyeri kültürü konusunda küresel bir otorite olan Great Place to Work, Avrupa'nın en iyi şirketlerini açıkladı.

İş Dünyası 23.09.2021, 09:55
Avrupa'nın en iyi iş yeri sıralaması listesinde10 Türk şirket var

İşyeri kültürü konusunda küresel bir otorite olan Great Place to Work, Avrupa'nın en iyi işverenlerini açıkladı. Yüksek çalışan bağlılığı skoruna sahip Türkiye'den 10 şirket, Avrupa Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve süreçte başarılı olan şirketler arasına girmeyi başardı. İşte toplam 4 kategoride listeye giren 10 Türk şirketi.

  • Kuveyt Türk - Best Large listesinin 1'ncisi
  • Albaraka Türk - Best Large kategorisi 19'uncusu
  • Penti - Best Large kategorisi 37'ncisi
  • Sahibinden.com - Best Large kategorisi 47'ncisi
  • Gittigidiyor/eBay - Best Medium kategorisi 5'incisi
  • Tümaş Mermer - Best Medium kategorisi 14'üncüsü
  • Doğuş Holding - Best Medium kategorisi 41'incisi
  • Aktoy - Best Medium kategorisi 28'incisi
  • Inspark - Best Small kategorisi 8'incisi
  • Farmazon - Best Small kategorisi 23'üncüsü

Kaynak: Dünya.com

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