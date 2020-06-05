Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

"Avrupa Konutları olarak fırsat kampanyasına katılıyoruz"

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Artaş İnşaat olarak fırsat kampanyasında Avrupa Konutları markalı projelerimizden yaşamın başladığı Başakşehir ve Yamanevler’le biz de yer aldık. Alıcılara yönelik konut alımının kolaylaştığı bu iki projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oran uyguluyoruz” dedi.

"Avrupa Konutları olarak fırsat kampanyasına katılıyoruz"

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Artaş İnşaat olarak fırsat kampanyasında Avrupa Konutları markalı projelerimizden yaşamın başladığı Başakşehir ve Yamanevler’le biz de yer aldık. Alıcılara yönelik konut alımının kolaylaştığı bu iki projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oran uyguluyoruz” dedi.

05 Haziran 2020 Cuma 10:26
2030 Okunma
"Avrupa Konutları olarak fırsat kampanyasına katılıyoruz"

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türkiye’nin son 10 yılına bakıldığında ekonomi alanında önemli atılımlar ve büyüme oranları kaydedildiğini söyledi. Temsilcisi oldukları inşaat sektörünün yıllardır ülkenin lokomotif sektörü olarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Süleyman Çetinsaya, “Sektör, 2019’un son çeyreği ile birlikte 2020 yılına güçlü bir giriş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu da Türkiye ekonomisinin 2020’nin birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdüğünü açıkladı. Yine yılın ilk çeyreğinde yapılan konut satışlarının da geçtiğimiz yıla oranla ciddi artış kaydettiğine şahit olduk” dedi.

“SALGINLA MÜCADELEDE HÜKÜMETİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU”

Türkiye adına 2020 yılında yükseliş trendinde ilerlerken birden dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıktığını kaydeden Süleyman Çetinsaya, “Kısa sürede 300 bini aşkın insanın ölümüne neden olan bu virüs, ekonomik ve sosyal yaşamı durdurdu, ülke sınırlarını kapattırdı, küresel büyümede dünyayı tehdit altına aldı. Ülkemizde ise salgın sürecini çok iyi yöneten hükümetimiz, reel sektöre ve işveren kesimine sağladığı destek ve teşvik paketleriyle büyük moral verdi. Birçok alanda vatandaşlarımıza maddi destek sağlandı. Sağlık alanındaki altyapımız dünyaya örnek oldu. Bu imkan ve kabiliyet, bizim ülkemizin temel dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterdi” diye konuştu.

“YENİ TEŞVİK HAMLELERİ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK”

Bu dönemde bir desteğin de inşaat sektörüne verildiğini ifade eden Süleyman Çetinsaya, “İnşaat sektörünü koronavirüsün etkisinden kurtarma adına Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde kamu bankaları konut kredi faizlerini 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oranına indirdi. Konut piyasası açısından hareketliliğin azaldığı bir dönemde bankaların konut kredisi vade oranlarını aşağıya çekmesi konut alımını kolaylaştıracağı gibi biz sektör temsilcilerini de mutlu etti. Konut alıcılarını sevindiren bu karar sektörümüze canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacak. Sektör temsilcileri olarak Haziran Ayı ile birlikte ‘Yeni Normal’ de yarınlara umutla bakarken konut satışlarının da kademeli olarak artacağı aşikar” şeklinde konuştu.

“FIRSAT KAMPANYASINDA BİZ DE VARIZ”

Süleyman Çetinsaya, sözlerine şöyle devam etti: “Artaş İnşaat olarak fırsat kampanyasında Avrupa Konutları markalı projelerimizden yaşamın başladığı Başakşehir ve Yamanevler’le biz de yer aldık. Alıcılara yönelik konut alımının kolaylaştığı bu iki projemizde 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oran uyguluyoruz. Öte yandan Avrupa Konutları Atakent 4 B’de inşaatımızı sürdürüyoruz. Markamızın en yenisi olacak ve Arıcılar’da yer alacak Avrupa Konutları Vadi projemizi de yıl içinde lanse etmeyi düşünüyoruz.”

İnşaat sektörü geleceğini tartışıyor
İnşaat sektörü geleceğini tartışıyor
Yılın Turizm Yatırımı: Radisson Blu Vadistanbul
Yılın Turizm Yatırımı: Radisson Blu Vadistanbul
“Tema İstanbul Bahçe”de yaşam başladı
“Tema İstanbul Bahçe”de yaşam başladı
Son Güncelleme: 05.06.2020 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Unicorn girişim nedir? Dünyada kaç tane unicorn şirket var?
Unicorn girişim nedir? Dünyada kaç tane unicorn şirket var?
Sanko Holding, 2020 sonuna kadar 250 milyon dolarlık yatırım yapacak
Sanko Holding, 2020 sonuna kadar 250 milyon dolarlık yatırım yapacak
Yerli ve milli ‘dezenfektan koridoru’ sahaya çıkmaya hazırlanıyor
Yerli ve milli ‘dezenfektan koridoru’ sahaya çıkmaya hazırlanıyor
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu
ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz oldu
Arçelik, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı
Arçelik, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı
Limak Otelleri’nden ‘Hijyen Manifestosu’
Limak Otelleri’nden ‘Hijyen Manifestosu’
TOSHIBA KLİMA’NIN YENİ KAMPANYASI YAYINDA: “DÜŞÜNEN KLİMA”
TOSHIBA KLİMA’NIN YENİ KAMPANYASI YAYINDA: “DÜŞÜNEN KLİMA”
GELECEĞİN FABRİKALARI İÇİN YENİLİKÇİ OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ
GELECEĞİN FABRİKALARI İÇİN YENİLİKÇİ OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ
Piaggio’nun Asistan Robotu Gita Tasarım Ödüllerini Topladı!
Piaggio’nun Asistan Robotu Gita Tasarım Ödüllerini Topladı!
Peak'ten açıklama geldi
Peak'ten açıklama geldi
Konut Kredisi Destek Paketi ile ilgili değerlendirmeler
Konut Kredisi Destek Paketi ile ilgili değerlendirmeler
İlk çeyrekte 214 ülkeye ihracat yaptı, yeni normalde ilk ‘Sanal UR-GE’yi geliştirdi
İlk çeyrekte 214 ülkeye ihracat yaptı, yeni normalde ilk ‘Sanal UR-GE’yi geliştirdi
Sağlıklı ve şık zeminlerde, 20 yıldır Kastamonu Entegre imzası var
Sağlıklı ve şık zeminlerde, 20 yıldır Kastamonu Entegre imzası var
10 ülke Mardin’i konuştu
10 ülke Mardin’i konuştu
GENÇ MÜSİAD PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA EN AKTİF GENÇLİK YAPILANMASI OLDU
GENÇ MÜSİAD PANDEMİ SÜRECİ BOYUNCA EN AKTİF GENÇLİK YAPILANMASI OLDU
Türkiye ekonomisi pandemiden güçlenerek çıkacak
Türkiye ekonomisi pandemiden güçlenerek çıkacak
İşçinin maaş, prim, fazla mesai ücretinin ödenmemesi halinde...
İşçinin maaş, prim, fazla mesai ücretinin ödenmemesi halinde...
Tüyap Fuarları ile 1.5 Milyon İş Bağlantısı Artık Dijital’de!
Tüyap Fuarları ile 1.5 Milyon İş Bağlantısı Artık Dijital’de!
Marka ismi nasıl bulunur?
Marka ismi nasıl bulunur?
Yeni normalde fiziki ofislerin yerini sanal ofisler alacak
Yeni normalde fiziki ofislerin yerini sanal ofisler alacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim