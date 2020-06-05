"Avrupa Konutları olarak fırsat kampanyasına katılıyoruz"

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türkiye’nin son 10 yılına bakıldığında ekonomi alanında önemli atılımlar ve büyüme oranları kaydedildiğini söyledi. Temsilcisi oldukları inşaat sektörünün yıllardır ülkenin lokomotif sektörü olarak büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü belirten Süleyman Çetinsaya, “Sektör, 2019’un son çeyreği ile birlikte 2020 yılına güçlü bir giriş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu da Türkiye ekonomisinin 2020’nin birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyüdüğünü açıkladı. Yine yılın ilk çeyreğinde yapılan konut satışlarının da geçtiğimiz yıla oranla ciddi artış kaydettiğine şahit olduk” dedi.

“SALGINLA MÜCADELEDE HÜKÜMETİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU”

Türkiye adına 2020 yılında yükseliş trendinde ilerlerken birden dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıktığını kaydeden Süleyman Çetinsaya, “Kısa sürede 300 bini aşkın insanın ölümüne neden olan bu virüs, ekonomik ve sosyal yaşamı durdurdu, ülke sınırlarını kapattırdı, küresel büyümede dünyayı tehdit altına aldı. Ülkemizde ise salgın sürecini çok iyi yöneten hükümetimiz, reel sektöre ve işveren kesimine sağladığı destek ve teşvik paketleriyle büyük moral verdi. Birçok alanda vatandaşlarımıza maddi destek sağlandı. Sağlık alanındaki altyapımız dünyaya örnek oldu. Bu imkan ve kabiliyet, bizim ülkemizin temel dinamiklerinin ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterdi” diye konuştu.

“YENİ TEŞVİK HAMLELERİ SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK”

Bu dönemde bir desteğin de inşaat sektörüne verildiğini ifade eden Süleyman Çetinsaya, “İnşaat sektörünü koronavirüsün etkisinden kurtarma adına Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde kamu bankaları konut kredi faizlerini

12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 oranına indirdi.

Konut piyasası açısından hareketliliğin azaldığı bir dönemde

bankaların konut kredisi vade oranlarını aşağıya çekmesi konut alımını kolaylaştıracağı gibi biz sektör temsilcilerini de mutlu etti. Konut alıcılarını sevindiren bu karar sektörümüze canlılık, satışlara da yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayacak.