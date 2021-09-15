“AVM’lerde ortak gider şeffaflığı markalarımızın ve sektörümüzün en büyük hakkı”

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın “COVID–19 ile ilgili gelişmeler devam ettikçe, tüketiciler dikkatlerini ve harcamalarını çevrim içi platformlara kaydırmak zorunda kaldılar. Kısıtlamalar, alışveriş merkezi işletmelerini önemli ölçüde etkiledi. Bu durum perakende segmentinde büyük bir hasara yol açtı. Ayrıca, önceden de bir sorun olan alışveriş merkezleri ve markalar arasındaki ortak giderlerin şeffaf bir şekilde açıklanmaması, pandemi dönemi ile birlikte tekrar büyük bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bu konuyla ilgili olarak Alışveriş Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğin birinci bölümündeki 11’inci maddeye dikkat çekmek isterim. Madde şöyle ‘Ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi belirli dönemlerde tekrarlanan ve alışveriş merkezinin aynına ilişkin olmayan ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılır. Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla beş yıl süreyle uygulanır’ diye belirtti.

Markaları ve AVM’leri karşı karşıya getiren bu durum karşısında bir an önce şeffaf davranılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Tabii bu konuda şeffaf bir şekilde giderlerini açıklayan AVM yönetimlerini tenzih etmek gerekir. Ortak giderlerle ilgili açıklama yapmayan AVM’ler ile ilgili konunun Ticaret Bakanlığımızın gündeminde olduğunu biliyor ve takip ediyoruz, hukuki yaptırımların da bir an önce gerçekleştirilmesini diliyoruz. Özellikle haksız rekabete yol açan, yabancı yatırımcıların işletmesinde olan AVM’lerdeki, baskı altına alıcı aşırı yüksek fiyatların bir an önce son bulmasını istiyoruz, 2016'dan bu yana bu durum hala devam ediyor fakat artık yasaları mutlaka uygulamalıyız” şeklinde konuştu.

“YENİ NORMAL COVID–19 SONRASI YENİ BİR YAKLAŞIM GEREKSİNİMİ GETİRDİ”

Açıklamasında pandemiyle birlikte gelişen dijitalleşme sürecine, alışveriş merkezlerinin ve markaların da hızla uyum sağlaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın “Salgının ardından COVID-19'un hayatımızın her alanını etkilediğini kabul etmek gerekir. Bu noktada dijital dönüşümleri tercihten çok artık zorunluluk olarak yeni iş modelleriyle düşünmeliyiz. Perakendenin yeni normali, tüketicilerin tercihlerine yönelik yeni sistemlere hazırlıklı olmalı. Dijital teknolojilerle birlikte alışveriş merkezleri, tüketiciler ve markalar arasında temel hizmet anlayışında hızlı, kaliteli ve etkin bir iletişimin geleceği öngörülüyor. AVM’lerin ve markaların yeni dijital çözümlere adapte olmaları önem arz ediyor. Değişime adapte olamayan markalar ve AVM’ler işlevini kaybederek sektördeki yerini koruyamayacak” ifadelerini kullandı.