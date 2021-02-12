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AVM’LERDE EN BEĞENİLEN VE TERCİH EDİLEN MARKALAR’ AÇIKLANDI

Perakende sektörünü kapsayan “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” Araştırması’nın 2019-2020 yılı sonuçları açıklandı. AYD ve Akademetre tarafından 12’ncisi gerçekleştirilen araştırmada 25 ilde 2 bin 400 kişiye alışveriş merkezlerindeki en beğenilen ve en çok tercih edilen markalar soruldu. Tüketicilerin tercihleri doğrultusunda 15 farklı kategoride en beğenilen markalara ödülleri teslim edildi.

İş Dünyası 12.02.2021, 11:04
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AVM’LERDE EN BEĞENİLEN VE TERCİH EDİLEN MARKALAR’ AÇIKLANDI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research Company tarafından 12’ncisi gerçekleştirilen AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” Araştırması’nın 2019-2020 yılı sonuçları belli oldu. 25 farklı ilde yaklaşık 2 bin 400 kişi ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, 15 farklı kategoride en beğenilen markalara ödülleri teslim edildi.

Alkaş’ın katkılarıyla AYD-Alkaş ortaklığında pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak 11 Şubat 2021 tarihinde Digital Network Alkaş platformunda yapılan ve Logo Yazılım’ın ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül töreninde, kadın giyim, erkek giyim, günlük spor giyim, çocuk giyim, bebek ürünleri-oyuncak, spor malzemeleri, ayakkabı-çanta, kişisek bakım-kozmetik, ev tekstili-dekorasyon, teknoloji perakendeciliği, teknoloji üretici, aksesuar, self servis restoran, restoran ve kafe kategorilerinin yanı sıra ‘En Beğenilen Anchor Mağaza Ödülü, Covid Özel Ödülü  ve En Beğenilen Marka Yüzü Ödülü de sahibini buldu.

EN KISA SÜREDE ESKİ GÜNLERİMİZE DÖNECEĞİZ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş, “Şubat 2021 itibariyle ülkemizde yaklaşık 441 Alışveriş Merkezi (AVM) faaliyet gösteriyor ve bu AVM’lerimizin yaklaşık kiralanabilir alanı 13,3 milyon metre kare konumunda. Bu yatırımların büyüküğü 150 milyar dolara ulaşmış durumda. Yıllık 25 milyar lira ciro elde etmekle beraber 600 bini doğrudan olmak üzere 3 milyona ulaşan bir istihdam büyüklüğüne sahip olan bir sektörümüz var. Ülkemizin ekonomisinin lokomotiflerinden biri konumundayız. Pandemi nedeniyle hayatımızda birçok değişiklik oldu. Alışveriş merkezleri sektörü olarak öncelikle halkımızın sağlığı dedik ve yaklaşık 2,5 ay kadar kapalı kaldık. Bu dönemde de perakendecilerimizin yanında olduğumuzu göstermek amacıyla kira almadık. Daha sonraki dönemlerde de ciddi indirimler yaptık. Toplamda 25 milyarlık ciromuzun 8-9 milyar lirasıyla perakencimizin yanındayız mesajını güçlü bir biçimde verdik. Haziran ayında alınan tedbirler sonrası alışveriş merkezlerimiz açıldı ve halkımızın alışveriş merkezlerini çok sevdiğini ve vazgeçemediğini gördük. Çünkü hızla ziyaretçi sayısı ve cirolarımızda düzelmeler başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde yeniden başlayan kısıtlamalar nedeniyle bazı zorluklar yaşıyoruz ama bu zorluklara rağmen alışveriş merkezlerimizden vazgeçmeyen tüketicilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Perakendecilerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün perakendecilerimiz alışveriş merkezleri sayesinde uluslararası markalara ulaşabilmiş ve kendilerini uluslararası düzeyde temsil edilebilir hale getirdiler. Alışveriş merkezleri yatırımcıları ve perakendeciler bir elmanın iki yarısı gibidir. Bu nedenle perakendecilerimize en iyi hizmet ödülünü vermekten de gurur duyuyoruz. En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar ödül törenimiz vesilesiyle ödül alan alamayan bütün perakendecilerimize özellikle pandemi döneminde gösterdikleri gayretten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Perakendeciler ve alışveriş merkezleri yatırımcıları olarak pandemi döneminde çok önemli bir kenetlenme örneği gösterdik. Aşı çalışmaları nedeniyle önümüzdeki yaz aylarıyla birlikte daha da rahatlayacağımızı düşünüyorum. Bu sürecin sonunda alışverkezleri sadece alışveriş değil yaşam ve kültürel merkezler olarak da fonksiyonlarını icra etmeye devam edeceklerdir” dedi.

Altaş, “AVM yatırımcıları olarak perakendeciler, tüketiciler ve sektörel çözüm ortaklarımızla birlikte perakende sektörünün sağlıklı şekilde gelişmesi için el birliğiye hareket etmeye özen göstermeye devam edeceğiz. Böylesine zorlu bir süreçte halkımızın tercih ve beğenisini kazanarak AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” araştırmasında ödüle değer görülen perakende markalarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca araştırmamızın ve ödül törenimizin gerçekleşmesindeki katkıları bulunan Alkaş Ekibine, Akademetre Research Company ve Alkaş’a da teşekkür etmek istiyorum. Alışveriş merkezleri ve perakendecilerimizi ortak paydada birleştirmeye, perakende sektörüne ve ülke ekonomisine ivme kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye perakende sektörü; dinamik yapısı ve bünyesinde barındırdığı yüksek potansiyelden ötürü değişimleri fırsatlara dönüştürecek imkanlara sahip. Geleceğe ilişkin iyimserliğimizi koruyoruz” diye konuştu.

4’DEN FAZLA AVM OLAN 25 İL BAZ ALINDI

Akademetre Kurucu Ortağı Dr. Halil İbrahim Zeytin törende yaptığı açıklamada AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Markalar” Araştırması’nın Avrupa Araştırmacılar Birliği etik kodları doğrultusunda ve Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin güvenilir araştırma belgesi standartlarında yapıldığını ifade etti. Zeytin, “Bu araştırmayı yaparken alışveriş merkezlerinin marka değerini en fazla arttıran ve buralara en fazla çekim sağlayanları belirlemek amacıyla yapıyoruz. Bu yıl 2019 ve 2020 ödüllerini birlikte veriyoruz. Aralık 2019’da  ziyaretçiler ile yüzü yüzü görüşmeler sonucunda ölçümlemeyi gerçekleştirdik. Aralık 2020’de  ise ziyaretçiler ile çevrimiçin şeklinde ve tamamı kayıt altına alınarak ölçümlemeleri tamamladık. Araştırmanın kapsamına 25 ilimizi aldık çünkü 4 tanenin üzerinde alışveriş merkezi olarak illerimizi baz almak durumunda kaldık. 2 bin 400 alışveriş merkezi müşterisinin katılımı ile araştırmamızı gerçekleştirdik” dedi.

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN NABZINI TUTUYOR

Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise yaptığı açıklamada, “12 yıldır düzenlenen ve perakende sektörünün nabzını tutan böylesine önemli bir araştırmanın sonucunda, Türkiye’nin en beğenilen markalarının ödül sahibi olacağı “AYD – 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni”nin bu sene Alkaş ortak yayını ile Digital Network Alkaş’ta gerçekleşmesinden ve sektörümüzü bu platformda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Üyelerimizin network imkanı bulduğu, pek çok sektörden içeriğe tek platformdan ulaşabildiği ve kendi içeriklerini oluşturup webinar düzenleyebildikleri Digital Network Alkaş’a tüm perakende sektörü ve avm temsilcilerimizi davet ediyoruz. Türkiye’de perakendenin büyümesine, gelişmesine destek veren tüm perakende ve mağazacılık sektörünün başarılarla dolu bir yıl geçirmesini diliyorum. ” şeklinde konuştu.

Kategori listesi ve ödül alan markalar şu şekilde sıralandı;

2019-2020 YILLARI 1 NUMARALI MARKALAR

Akış Sıra

Kategori

2019 Kazanan Marka

2020 Kazanan Marka

1

Günlük Spor Giyim

LC Waikiki

Mavi

2

Bebek Ürünleri - Oyuncak

Joker

Toyzz Shop

3

Spor Malzemeleri

Adidas

Decathlon

4

Teknoloji Perakendeciliği

Teknosa

5

Aksesuar

Atasay

Zen Pırlanta

6

Self Servis - Restoran

Burger King

7

Ayakkabı - Çanta

Flo

Derimod

8

Kişisel Bakım - Kozmetik

Gratis

Gratis / Watsons

9

Ev Tekstili - Dekorasyon

Madame Coco

English Home

10

Çocuk Giyim

LC Waikiki Kids

11

Kafe

Starbucks

Kahve Dünyası

12

Teknoloji Üreticisi

Samsung

Vestel

13

Restoran

HD İskender

Günaydın Restaurantları

14

Erkek Giyim

Altınyıldız Classics / Kiğılı

Kiğılı

15

Kadın Giyim

Zara

Koton / LC Waikiki

16

Anchor Mağaza

Teknosa

17

Kovid Özel Ödülü

 

Decathlon

18

En Beğenilen Marka Yüzü

 

Beyazıt Öztürk - Vestel
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