AVM sektöründe ikinci yeni dönem

Kararların açıklanmasından önce kısıtlamaların tekrar gündeme gelmesinin beklenen bir durum olduğunu söyleyen İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, şu anda yapılması gerekenin şartları son derece kapsamlı bir biçimde analiz ederek rehavete kapılmadan ileriye doğru bakmak olduğunu ifade etti. Kemal Baştürk, en iyi verimi almak için operasyonel anlamda yeni aksiyonlar alacaklarını belirterek “Misafirlerimizin ve markalarımızın yeni düzenlemelere uyumu için optimum özeni gösteriyorken, sayıları 4.000’i bulan çalışanlarımızın da kurallara tam uyumu için yoğun çalışmalar ve bilgilendirmeleri sistemsel olarak gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

“Kısıtlamalardan en çok yeme-içme sektörü etkilenecektir”

Baştürk, en kapsamlı kısıtlamaların yeme-içme sektörüne getirildiğinin altını çizerek İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak bu kategoride faaliyet gösteren tüm partnerlerine gel al ve paket servislerde hızı arttırmaya yönelik her türlü desteği vereceklerini vurguladı. Kemal Baştürk “Yeme-içme ünitelerinin alışveriş merkezleri için iki farklı fonksiyonu var. Her şeyden önce insanlar yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayarak bir ticaret gerçekleştiriyor. Bunun dışında sektörün bizim giriş sayılarımıza tetikleyici bir etkisi oluyor. İnsanlar alışveriş merkezlerine gelip sadece yeme-içme faaliyetlerinde bulunmuyor; gelince farklı ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bu doğrultuda, net bir oran vermek çok zor olsa alışveriş merkezlerinin yapılarına ve durumlarına bağlı olarak farklı alışveriş merkezleri süreçten farklı şekilde etkilenecektir. Yaş, çalışma saatleri ve yeme içme alanlarındaki kısıtlamalarla ziyaretçi sayılarında bir azalma bekliyoruz. Kişi sayılarında azalma olmasına rağmen, satınalma odaklı AVM ziyaretlerinde oransal artış bekliyoruz. Ortalama sepet tutarı artacaktır ayrıca market, teknoloji ürünleri, ev içi giyime yönelik sektörler de ise ciro artışı beklenebilir” sözlerini kaydetti.

“Markalarımız ve çalışanlarımızla birlikte güçlüyüz”

Karantina döneminden sonra alışveriş merkezi doluluk oranlarında agresif bir düşüş olmadığını dile getiren Baştürk “Mart ayının ikinci yarısından itibaren öncelikle yeme-içme ünitelerimiz sonrasında diğer perakende ünitelerimiz yaklaşık bir buçuk ay kadar kapılarını müşterilerimize kapatmıştı. 11 Mayıs itibariyle alışveriş merkezleri tekrar açılmaya başladı ancak yeme-içme üniteleri o zaman da kapalı kaldı. 1 Haziran itibariyle yeme-içme sektörü misafirlerine tekrar hizmet vermeye başladı. Haziran ayından başlayarak temmuz ve ağustos aylarında giriş sayılarımızda ciddi artışlar gördük ve ekim ayından itibaren de geçen seneki ciroları yakaladık.” açıklamasında bulundu. Kemal Baştürk, alışveriş merkezi içinde faaliyet gösteren perakende mağazaları ve istihdamı korumanın bu kritik dönemdeki öneminin altını çizerek şunları söyledi: “İsfanbul Alışveriş Caddeleri olarak mağazaların kapalı olduğu Nisan ve Mayıs 2020 dönemlerinde kiracılarımızdan kira talep etmedik. 11 Mayıs itibariyle açılan mağazalardan ciro kira aldık ve sonrasında indirimlerle süreci yönetmeye devam ettik. Markalarımız ve çalışanlarımızla birlikte güçlü olduğumuzun farkındayız ve onların gücünü sürdürmesi bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Geçmişteki tecrübelerimizden yola çıkarak belirli düzenlemeleri görüşüyoruz. İsfanbul çatısı altındaki iş gören ve bize paydaşlık eden herkesin güçlü kalması için bu zor zamanlarda da yapabileceğimizin en iyisini yapmaya hazırız.”