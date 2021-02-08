AvivaSA 2020 Yılını Büyüme ile Kapattı

Sabancı Holding ve 300 yılı aşkın geçmişe sahip dünya sigorta devi Aviva iştiraki olan AvivaSA, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2020 yıl sonu itibarıyla Otomatik Katılım dahil toplam BES’te, 2019 yılı sonuçlarına göre yüzde 32 büyüyerek 30,5 milyar TL’lik fon büyüklüğüne ulaştı, katılımcı sayısı 1,5 milyonu aştı. Şirket, hayat sigortalarında ise yüzde 40’lık büyüme gerçekleştirerek pazar payını arttırmaya devam etti. Hayat ve Ferdi Kaza prim üretimi ise 1,3 milyar TL oldu. AvivaSA’nın Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hesaplanan 2020 yılsonu net karı ise 350 milyon TL şeklinde gerçekleşti.

“2021’de BES’teki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz”

2020 yılını Covid-19 salgınına rağmen özel sektörde fon büyüklüğü açısından sektör lideri olarak kapatma başarısını gösterdiklerini belirten AvivaSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, şunları söyledi: “Pandemi sürecinde toplumda tasarruf bilinci önemli şekilde arttı. Bu durum tüketicilerin hayat sigortası ve BES’e yönelmesini sağladı. Biz de bu süreçte hayat branşında önemli bir ivme yakaladık, her zaman olduğu gibi “önce insan” diyerek müşterilerimize finansal güvence sağlamanın yanı sıra onların beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek yolumuza devam ettik. Hayat branşında çok önemli bir başarı yakalayarak yüzde 40 büyüdük, ilk 5 şirket içinde yer almayı başardık. Bu büyümede müşteri odaklılığımız doğrultusunda aldığımız hızlı aksiyonlar önemli rol oynadı. Bunun yanı sıra pandemi dolayısıyla zor durumda kalan ve hayat sigortası poliçelerini ödeyemeyen müşterilerimizin poliçelerinin iptal edilmemesini sağladık. Ayrıca özel şirketler arasında 2015 yılından bu yana sürdürdüğümüz fon büyüklüğü sektör liderliğini %18,6 pazar payı ile koruduk. Katılımcı sayımız 697 bini aşarken, fon büyüklüğümüz 30 milyar TL’nin üzerine çıktı. 2021 yılında da BES’te fon büyüklüğü açısından özel sektör şirketleri arasındaki liderliğimizi korurken hayat sigortasında da 2020 yılında olduğu gibi sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedefliyoruz.”