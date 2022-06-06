Automechanika Istanbul 2022 sona erdi: Fuarı 141 ülkeden 48.354 profesyonel ziyaret etti

Türkiye’nin ihracatında 30 milyar Amerikan Doları’nın üzerinde bir büyüklüğe sahip otomotiv satış sonrası sektörünü Istanbul’da bir kez daha tüm dünyadan profesyonellerle buluşturan Automechanika Istanbul 2022, yeni rekorlara imza attı. Çoğunluğu üreticilerden oluşan 12 salonda 825 firmanın katılımıyla bu yıl 15. kez gerçekleşen fuarı, Türkiye’den 34.552 ve 141 ülkeden 13.802 uluslararası profesyonel ile toplam 48.354 kişi ziyaret etti. Fuar için özel olarak tasarlanan Automechanika Istanbul Dijital Platformu ise bir önceki fuara göre %32 oranında daha fazla kullanıldı.

Almanya, Kore, Fas, Pakistan, Polonya, Hindistan ve Çin ülke pavilyonları ile birlikte 170 uluslararası, 655 yerli katılımcı firma, Türkiye’ye yakın ülkelerin yanı sıra okyanus aşırı bölgelerden de fuara yoğun ilgi gösteren satın alma profesyonelleriyle bir araya geldi. T.C. Ticaret Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçı Birlikleri işbirliği ile organize edilen alım heyeti programı kapsamında ise yurtdışından yüksek bütçeli satın alma yetkilileri, fuar süresince programa kayıtlı katılımcılar ile B2B görüşmeler yapma imkanı buldu.

Fuar süresince devam eden etkinlikler yoğun ilgi gördü

Geçmişten bugüne tüm Automechanika Istanbul fuarları arasında en kapsamlı etkinlik programına sahip olan fuarda, geleceğin e-mobilite teknolojileri hakkında otomotiv dünyasının uzman isimleri yorumlarını ve son gelişmeleri Castrol sponsorluğunda hazırlanan Automechanika Academy programında izleyenlere aktardı.

Popüler elektrikli araçları yakından incelemek ve şarj istasyonları hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, E-mobility Alanı’na yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası Kaporta Sektörü Sempozyumu (IBIS), fuar süresince devam eden oturumlarla kaporta onarım ve bakım profesyonellerine güncel bilgi ve sektörel gelişmeleri aktardı. TOBFED organizatörlüğünde düzenlenen “Ustalar Yarışıyor” programında, yetenek ve deneyimleriyle otomobillerin ilk günkü gibi görünmesini sağlayan profesyoneller, kozlarını Automechanika Istanbul 2022'de paylaştı. 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmaların kazananları fuarın son günü düzenlenen törende ödüllendirildi. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS)’nin düzenlediği 7. OSS Konferansı’nda ise global otomotiv satış sonrası sektörünün önemli isimlerinden LKQ CEO’su Arnd Franz, sektörle ilgili yorum ve görüşlerini izleyicilerle paylaştı.

Otomotiv satış sonrası sektöründe dünyanın lider ticaret fuar markası Automechanika, 2023’te yine İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.