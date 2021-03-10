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Atlas Copco Kompresör, yeni nesil FD 100-300 VSD serisi ile enerji maliyetleri %70 oranında düşürüyor
Atlas Copco Kompresör, yeni nesil FD 100-300 VSD serisi ile enerji maliyetleri %70 oranında düşürüyor
Atlas Copco Kompresör Tekniği, altı farklı modele sahip yeni nesil soğutmalı tip kurutucu serisi FD 100-300 VSD’yi tanıttı. Enerji verimliliğinde kuralları değiştiren VSD teknolojisine sahip, kompakt boyutlu soğutmalı kurutucular dünyada ilk defa pazara sunuldu. Enerji maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan yeni nesil kurutucular, karbon salınımını düşüren çevreci özelliklere de sahip.
İş Dünyası 10.03.2021, 13:58 10.03.2021, 14:13
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