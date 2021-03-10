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Atlas Copco Kompresör, yeni nesil FD 100-300 VSD serisi ile enerji maliyetleri %70 oranında düşürüyor

Atlas Copco Kompresör Tekniği, altı farklı modele sahip yeni nesil soğutmalı tip kurutucu serisi FD 100-300 VSD’yi tanıttı. Enerji verimliliğinde kuralları değiştiren VSD teknolojisine sahip, kompakt boyutlu soğutmalı kurutucular dünyada ilk defa pazara sunuldu. Enerji maliyetlerinde büyük tasarruflar sağlayan yeni nesil kurutucular, karbon salınımını düşüren çevreci özelliklere de sahip.

İş Dünyası 10.03.2021, 13:58 10.03.2021, 14:13
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Atlas Copco Kompresör, yeni nesil FD 100-300 VSD serisi ile enerji maliyetleri %70 oranında düşürüyor

Atlas Copco basınçlı hava üretiminde yüksek enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil soğutmalı kurutuculardan oluşan, altı farklı modelini FD 100-300 VSD ürün yelpazesi adı altında duyurdu. Yeni nesil FD 100–300 VSD serisi, işletmelere yüksek enerji tasarrufu ve performans sunarken, çevreyi koruyan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Kaliteli Kuru Hava
Atlas Copco’nun yeni FD 100-300 VSD serisi, basınçlı hava henüz hava hattınıza girmeden basınçlı havadaki nemin hattınıza ulaşmasını engelleyerek, nemden zarar görebilecek cihazların, mekanizmaların veya tesisatın karşılaşacağı riskler ile buna bağlı oluşabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçiyor. Ethernet bağlantısı ve Atlas Copco’nun uzaktan izleme yazılımı Smartlink ile birlikte, basınçlı hava sisteminin performansı ve kurutucunun tüm fonksiyonları uzaktan izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor.

Yüksek Enerji Tasarrufu
Atlas Copco, 100 ila 300 l/s (6-18 m3/dak) arasında sıkıştırılmış hava akışları için altı farklı seçenekten oluşan yeni soğutucu gazlı kurutucu serisi FD 100-300 VSD ile ilk kez VSD Teknolojisine sahip bu boyutta soğutmalı kurutucular sunuyor. Yeni seri kurutucular, Atlas Copco Kompresör Tekniği tarafından çeyrek asırdır üretilen ve sektörde bir kilometre taşı olarak gösterilen VSD (Variable Speed Drive – Değişken Hızlı Sürücü) teknolojisine sahip. Değişken hızlı sürücü, işletmelerin üretim akışına ve zamana bağlı olarak değişen kaliteli kuru hava talebini, motor hızını otomatik olarak ayarlayarak karşılıyor. Bu sayede; direkt enerji tüketiminde yüzde 70, dolaylı enerji tüketiminde ise yüzde 50’ye varan verimlilik ve tasarruf sağlanabiliyor. 

Çevreci ve Kompakt Tasarım
Yeni ürün yelpazesi hakkında bilgiler veren Atlas Copco Kompresör Tekniği Bölüm Müdürü Özgün Şenol; “Yeni FD 100-300 VSD soğutmalı kurutucu serisi, yüksek enerji tasarrufu sağlarken kompakt tasarımı ile yerden de tasarruf sağlıyor. Yeni nesil kurutucular, değişen sıcaklıklara ve hacimsel debilere daha hızlı tepki vererek, kaliteli kuru hava ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılıyor. Servis ve bakım maliyetleri de önemli ölçüde düşürülen yeni seri, işletmelere bu açıdan da önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra, karbon ayak izini azaltarak, çevreye azami oranda duyarlı çalışma prensiplerine de sahip.” dedi. 

Stabil Çiğlenme Noktası 
Termal kütleli kurutucular, hava kalitesini farklı saflık sınıflarında etkileyebilen kararsız bir çiğlenme noktasına sahipken, Atlas Copco FD 100-300 VSD soğutmalı kurutucular termal kütle olmadan çalışıyor. Bu sayede daha kompakt hale gelen ürünler elektronikon dokunmatik kontrol modülü ile donatılıyor. Sahip oldukları teknoloji sayesinde motorun her zaman mevcut sıkıştırılmış hava hacmi akışını istenen basınç çiğlenme noktasına kadar nemini almak için gereken hızda çalışmasını sağlanıyor. Nem yükü azalınca, soğutucu kompresör de daha yavaş çalışabildiğinden, bu durum kurutucunun, özellikle kısmi yük altında, hız kontrollü olmayan cihazlardan çok daha verimli çalışmasına olanak tanıyor.

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