Atlas Copco Kompresör Tekniği’nden “Enerji Geri Kazanım Sistemlerinin Önemi ve Faydaları”

Kompresör tekniğinde sıkıştırma işlemi için kullanılan enerjinin yüzde 93’e yakın kısmının ısıya dönüştürülerek radyasyon yolu ile kaybedildiğini belirten Atlas Copco Kompresör Tekniği Ürün ve Pazarlama Uzmanı Erdem Enç, “İyi tasarlanmış bir enerji geri kazanım sistemi, kaybedilen bu enerjinin büyük bir kısmının geri kazanılmasını ve kullanılabilir bir enerjiye dönüşmesini sağlar. Doğalgaz ve fuel oil gibi geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını azaltmak için uygulama sürecinde ön ısıtmaya tabi tutulmuş su kullanarak CO2 emisyonu azaltılabilir. Atlas Copco Kompresör Tekniği’nde hem hava hem de su soğutmalı vidalı kompresörlerin yanı sıra, santrifüj teknolojili turbo kompresörler için de ısı geri kazanım sistemleri mevcuttur. Bu kompresörler, enerji geri kazanımını sağlarken kurumlara önemli oranda tasarruf elde etmelerine olanak tanır. Kurumlar, ihtiyaçlarına uygun kompresör ekipmanlarını belirlemek ve ısı geri kazanım hakkında bilgilenmek için, alanında lider bir teknolojiye sahip olan Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak ücretsiz sunduğumuz mühendislik hizmetlerinden faydalanabilirler.” dedi.

Enerji Maliyetlerini Azaltın

Tüm endüstriyel proseslerin yaklaşık yüzde 70’inde sıcak su kullanımı söz konusu olduğunu ifade eden Erdem Enç, “Bu ihtiyaç için proseste harici yakıt kullanılıyorsa Atlas Copco Kompresör Tekniği enerji geri kazanım üniteleri ile söz konusu yakıt tüketim ihtiyacını azaltabilir ve maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. Atık ısıyı; duşta, üretim proseslerinde, mekanın ısıtılması ve günlük sıcak su ihtiyaçlarınızda değerlendirilebilirsiniz. Üstelik bunu yaparken kompresör performansını ve üretim kalitenizi olumsuz yönde etkilemezsiniz. “ dedi.

Sürdürülebilir Çevreye Katkıda Bulunun

Atık enerjiyi yeniden kullanıp kömür, doğalgaz ve petrol türevleri gibi fosil yakıtlara olan ihtiyacın azaltabileceğini ifade eden Erdem Enç, “Böylece CO2 emisyonunuzu düşürebilir, giderek katılaşan çevre mevzuatlarının gerekliliklerini de yerine getirmiş olursunuz. Doğru basınçlı hava ısı geri kazanım sistemine yatırım yapmak, ısıyı çeşitli uygulamalarda yeniden kullanarak tesisinizin enerji tüketimini azaltmanıza yardımcı olur.” dedi.

Enerji geri kazanım uygulamaları ile enerji tasarrufu sağlayın

Enerji geri kazanım sonuçlarını göz önünde bulundurarak seçilecek doğru hava kompresörü ile işletmelerin önemli oranda enerji tasarrufu sağlayacaklarını vurgulayan Atlas Copco Kompresör Tekniği Ürün ve Pazarlama Uzmanı Erdem Enç, bir örnek ile kazançlara dikkat çekti.

“Otomotiv yan sanayinin önde gelen üreticilerinden biri olan müşterimiz, prosesinde yüksek oranda basınçlı havaya ihtiyaç duyuyordu. 3 adet GA160+ ve 1 adet GA250 model yağ enjekteli vidalı basınçlı hava kompresörlerinin her biri enerji geri kazanım ünitelerine bağlı olarak çalıştırıldı. Sistem ayrıca kompresörleri ihtiyaç doğrultusunda çalıştırıp enerji verimliliği sağlayan merkezi kontrolcü sistemi tarafından kontrol ediliyor. Bu tesiste ise çeşitli boya işlemlerinde kullanılmak üzere yüksek oranda sıcak su ihtiyacı vardı. İşletme bu proseslerde kullanılmak üzere 50 bin litrelik bir tankta su muhafaza ediyordu. GA250 tipi kompresörden geri kazanılan enerji, su tankındaki suyun ön ısıtmasında kullanıldı ve suyun sıcaklığı 50°C’ye kadar çıkarılabildi. Suyun ön ısıtması için gereken enerji kompresörden geri kazanılarak yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlandı. GA250 kompresör için yılda ortalama 8400 saat çalışma düzeninde kompresörlerden geri kazanılan enerji yılda 1,4 milyon kWh’e eşittir. Bu oran da 98 bin €’luk enerji tasarrufu ve karbondioksit salınımında 260 bin ton düşüşe denk gelmektedir.”