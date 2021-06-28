Atlas Copco ISO 22000 sertifikası alan ilk kompresör üreticisi oldu

Hızlı nüfus artışına paralel olarak artan kaliteli gıda ihtiyacı, gıda standartlarının düzenlenmesine ve önem kazanmasının ana nedeni oldu. ISO 22000 sertifikası, yiyecek içecek endüstrisindeki en önemli uluslararası kalite standardı durumunda. Günümüzde yiyecek içecek üretimi yapan tesislerin, ISO 22000 belgesine sahip olmaları ve muhafaza etmeleri gerekmekte. Atlas Copco Kompresör Tekniği, yeme içme sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerinin elini güçlendirmek için, kompresör üreticisi olarak ISO 22000 sertifikası alan ilk şirket oldu.

Temiz havada standart yükseldi

Atlas Copco Kompresör Tekniği, “TÜV Rheinland” onaylı “Class 0” sertifikası ile temiz hava üreten ilk şirket olma unvanını taşıyor. Bu standart, yağsız kompresörlerin hiçbir şekilde yağ ‘aerosolleri’ ve buharları içermeyen temiz hava üretebileceğini gösteren analizler neticesinde hayata geçirmişti. Atlas Copco Kompresör Tekniği, ISO 22000 sertifikasını da alarak temiz hava standartlarını bir üst seviyeye taşıdı. Basınçlı havanın son ürüne temas eden ve hatta ürünün etkin bir parçasını oluşturan birçok uygulamada kullanılması nedeniyle, gıda sektörü için son derece değerli olan bu sertifikayı alan şirket, müşterilerinin ürün ve ürün geliştirme süreçleri için güvenilir bir basınçlı hava üreticisi olduğunu uluslararası standartlarda belgelemiş oldu.

Yiyecek içecek sektörüne sunulan avantajlar

Atlas Copco Kompresör Tekniği, ISO 22000 sertifikası sayesinde, yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren müşterilerine, üretim ekipmanlarının en temel parçalarından biri olan basınçlı temiz havanın kontrolü, temiz ve güvenli bir ortamda tasarlandığı ve birleştiğine dair uluslararası garanti vermiş olacak. Önümüzdeki dönemlerde yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, sağladığı avantajlar nedeniyle ISO 22000 sertifikasını tedarik zincirinde bulunan kurumlardan talep etmeye başlayacak.