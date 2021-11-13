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Atikerweld WIN EURASIA fuarına damga vurdu

Avrasya bölgesinin öncü sanayi fuarı WIN EURASIA Hybrid, 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında, imalat sanayinin tüm bileşenlerini İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde bir arada misafirleri ile buluşturdu.

İş Dünyası 13.11.2021, 10:59 13.11.2021, 12:51

WIN EURASIA Hybrid, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde, toplam 6 salon ve 20 bin metrekarelik alanda sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi bir araya getirdi.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN TÜRK MARKASI ATİKER FUARA DAMGA VURDU

Üretimini gerçekleştirdiği kaynak makinaları ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan Atikerweld, Wın Eurasia İstanbul'da en son ürünlerini görücüye çıkardı. Ziyaretçi ve sektör temsilcilerinden tam not alan Atikerweld, bünyesine kattığı markalarla büyümeye ve her geçen gün ihracat payını arttırmaya devam ediyor.  

Atikerweld, imalat sanayinin trendleri ve yeni teknolojik çözümleriyle fuarda yerlerini aldı. Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan Atikerweld, endüstriyel imalat makinaları sektörünün ihtiyaç duyduğu kaynak makineleri ve farklı çözümleriyle, kendileri için oluşturulmuş alanda, son teknoloji çözümlerini ziyaretçilerine yerinde deneyimleme fırsatı sundu.

1970  yılında Mehmet Ali Atiker tarafından çelik sacdan sondaj teçhiz boruları üretmek üzere kurulmuş küçük bir işletme iken zaman içerisinde gelişerek büyüyen Atiker Metal A.Ş. üretim konusunu önce oto LPG tankları üretimine kaydırmış daha sonra ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri ve piyasaların taleplerini göz önüne alarak LPG ve CNG yakıt sistemleri üretimine yönelmiş. Atiker Metal A.Ş.’nin mensubu olduğu Atiker Şirketler grubu bünyesinde Oto LPG/CNG yakıt sistemleri üretimi, tekstil, elektronik, ayakkabı, dış ticaret, pazarlama konularında faaliyet gösteren çok sayıda firma yer alıyor. Atiker Metal A.Ş., otogaz sistemleri üretim ve pazarlanmasında hızlı bir gelişim süreci yaşayarak bugün  bir dünya markası haline gelmiştir.  Atiker Metal A.Ş.’nin Konya’da yerleşik 55.000 m2 lik kapalı alana sahip tesislerinde 700 ü aşkın beyaz ve mavi yakalı çalışanı ile ürettiği yüksek kaliteli ürünler Türk ve dünya tüketicilerinin kullanımına sunulmaktadır. Teknolojinin en son yeniliklerinin kullanıldığı Atiker Metal A.Ş. üretim tesislerinde koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla üretilen ürünlerin %60’ı 5 kıtadaki 40’ı aşkın ülkeye ihraç edilmektedir.

Atiker Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Atiker - Ekovitrin - YouTube

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