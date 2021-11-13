Atikerweld WIN EURASIA fuarına damga vurdu

WIN EURASIA Hybrid, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde, toplam 6 salon ve 20 bin metrekarelik alanda sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine, otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara, hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm ekosistemi bir araya getirdi.

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA AÇILAN TÜRK MARKASI ATİKER FUARA DAMGA VURDU

Üretimini gerçekleştirdiği kaynak makinaları ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan Atikerweld, Wın Eurasia İstanbul'da en son ürünlerini görücüye çıkardı. Ziyaretçi ve sektör temsilcilerinden tam not alan Atikerweld, bünyesine kattığı markalarla büyümeye ve her geçen gün ihracat payını arttırmaya devam ediyor.

Atikerweld, imalat sanayinin trendleri ve yeni teknolojik çözümleriyle fuarda yerlerini aldı. Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer alan Atikerweld, endüstriyel imalat makinaları sektörünün ihtiyaç duyduğu kaynak makineleri ve farklı çözümleriyle, kendileri için oluşturulmuş alanda, son teknoloji çözümlerini ziyaretçilerine yerinde deneyimleme fırsatı sundu.