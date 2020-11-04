ATİAD Genel Kurulu toplandı: Aziz Sarıyar dördüncü kez başkan...

ATİAD'ın olağan genel kurulu 31 Ekim 2020 tarihinde Düsseldorf’taki ATİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Aziz Sarıyar'ın oybirliğiyle dördüncü kez yönetim kurulu başkanı seçildiği oylamada, başkan yardımcılığına Müfit Tarhan, yönetim kurulu asil üyeliklerine Çağlar Kepekçi, Volkan Kuru, Uğur Bayram, Zülal Tahtakıran ve Cenk Özöztürk, yönetim kurulu yedek üyeliklerine de Tolga Halıcı, Gani Eren, Sedat Atılgan ile Mirza Özoğlu seçildiler.

ATİAD NEDİR?

Avrupa`daki Türk girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olma hedefiyle 1992 yılında Bonn Büyükelçisi Onur Öymen’in öncülüğünde kurulan ATİAD, Avrupa`daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir rol oynamakta ve yurt dışındaki Türk imajının yücelmesine son derece olumlu katkılarda bulunmaktadır.

Almanya ve AB üyesi diğer ülkelerde yaşayan Türkleri girişimciliğe özendirmek ve nitelikli iş insanlarının çoğalmasını sağlamak, Avrupa’daki Türk girişimcilerinin sektörel sorunlarına çözüm üretmek, Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliğine giden süreçte desteklemek ve Almanya’daki Türk toplumunun eğitim sorunlarının giderilmesine katkıda bulunarak, genel ve gençler arasındaki işsizliği önlemek gibi öncelikli hedefleri olan derneğin 2013 yılından bu yana başkanlığını üstlenen Sarıyar, ATİAD’ın partilerüstü bir anlayışla hem Türkiye’de hem de Almanya’da önemli bir referans kuruluşu olduğunu belirtti. Kendisine bu görevi veren genel kurul üyelerine de teşekkür eden ATİAD Başkanı, „30. yaşına doğru ilerleyen ATİAD’ın yeniden başkanı olmaktan onur duyuyorum. Hem ATİAD’ı bu noktalara getiren tüm eski yönetimlere hem de birlikte görev aldığım tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma göstermiş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür ederim. Hep birlikte ATİAD’ı daha ileriye götürmek için, aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz“, dedi.

10 yıldır geleneksel olarak düzenlediği Türk-Alman Ekonomi Günü gibi etkinliklerle Türk ve Alman iş insanlarına etkili bir network platformu yaratan ATİAD, yürüttüğü projeler, gerçekleştirdiği seminer ve çalıştaylar, yayınlar ve danışmanlık hizmetleriyle de Almanya’daki iş dünyası temsilcilerine yönelik yararlı faaliyetler sunmaktadır.