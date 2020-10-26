ATİAD GENEL KURULU 31 EKİM’DE YAPILACAK

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği’nin (ATİAD) Olağan Genel Kurulu 31 Ekim 2020 tarihinde derneğin Düsseldorf’taki genel merkezinde gerçekleştirilecek. Avrupa`daki Türk girişimciliğinin kılavuzu ve simgesi olma hedefi güden, ona etkinlik ve saygınlık kazandırmayı ilke edinen insanların yarattığı bir oluşum olarak 1992 yılında kurulan ATİAD, Almanya ve Avrupa`daki Türk iş dünyasının örgütlenme ve kurumsallaşma sürecinde örnek bir rol oynuyor.

“BURADA KİŞİSEL DEĞİL ORTAK ÇIKARLAR ÖNEMLİ”

Temsil ettikleri kuruluşlar vasıtasıyla Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmine önemli katkılar sağlayan ATİAD üyeleri, finanstan turizme, gıdadan hizmet sektörüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. ATİAD’ın öncelikli faaliyet alanlarının girişimciliğin özendirilmesi, sektörel sorunlara çözüm üretme, ülkeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılmasına yönelik hizmetler olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar, ATİAD’ın 28 yıldır ortak değerlerinden taviz vermeden aynı anlayışla iş dünyasına hizmet vermeye devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “ATİAD kurulduğu günden bu yana birleştirici ve birlikteliği öne çıkaran kurumsal bir geleneğe sahip. Burada kişisel değil ortak çıkarlar önemli.”

Düzenlediği Türk-Alman Ekonomi Günü gibi etkinliklerle iş insanlarına önemli network platformları sunan ATİAD’ın iki yıl süreyle seçilecek Yönetim Kurulu yedi asil ve iki yedek üyeden oluşuyor.