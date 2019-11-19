Atasun Optik 250. mağazasını açtı

Türkiye’de sektörünün öncü markalarından Atasun Optik, yeni mağazalarıyla sektöründe önde gelen konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2007 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 20 büyüme hızıyla yatırımını sürdüren Atasun Optik, Adana 01 Burda AVM’de açtığı mağazasıyla, 12 yılda 51 ilde 250 noktaya ulaştı.

Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın

250. mağaza açılışı, Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın ve Satış Direktörü Ali Karakuş’un katılımı ile gerçekleşti. Yatırımlara hızla devam edeceklerini, sene sonuna kadar Kayseri ve Samsun’da da açılışların gerçekleşeceğini belirten Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın "250. noktamızla yatırım hedeflerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin her noktasında kaliteli ürün ve kaliteli hizmet sunmayı sürdüreceğiz. İşinde deneyimli ekibimizle, müşterilerimizi ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun ekonomik fiyatlı ürünlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllardaki hedefimiz, mağaza yaygınlığımızı daha da arttırarak, sektördeki hızlı yükselişimizi, Türkiye’nin en büyük perakendecileri arasına taşıyarak güçlendirmek” dedi.

Atasun Optik, dünya markalarından oluşan ürün portföyü ile Türkiye’deki yaygınlığı ve dijital altyapısıyla optik sektörünün liderleri arasında bulunuyor.