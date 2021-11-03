Assan Hanil’de üst düzey atama

Otomotiv tedarik sektörünün lider üreticilerinden Assan Hanil, kadrosunu uzman isimlerle güçlendiriyor. Otomotiv sektöründe, uzun süreler yurt içinde ve yurt dışında üst düzey yöneticilik görevlerini başarıyla yürüten Yücel Çakıroğlu, Assan Hanil’de Üretim Mühendisliği Direktörü olarak göreve başladı.

Profesyonel çalışma hayatına 2001 yılında Arçelik’te başlayan Çakıroğlu, sırasıyla 2004-2007 yılları arasında Toyota Motor Europe-Belçika’da Kıdemli Mühendis, 2007-2009 yılları arasında Toyota Motor Japan’da ICT olarak çalıştıktan sonra, 2009-2013 yılları arasında İngiltere’deki Toyota fabrikasında yeni araç modellerinin devreye alınmasında yöneticilik yaptı. 2014-2017 yılları arasında Türkiye Toyota’da plastik parça üretim hatlarının kurulumu ve devreye alınmasında yöneticilik yapan Yücel Çakıroğlu, Boya bölümünde de yöneticilik görevinde bulundu. 2017-2020 yıllarında İngiltere’de Jaguar LandRover firmasının tüm fabrikalarından sorumlu sürekli gelişim üst düzey yöneticisi olarak kariyerine devam etti. Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Yücel Çakıroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Konstrüksiyon Tasarımı üzerine yüksek lisans yaptı. Çok iyi seviyede İngilizce ve Japonca bilen Yücel Çakıroğlu evli ve ikiz babasıdır.