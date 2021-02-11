ASKON’DAN MÜSİAD VE TÜMSİAD’A SİVİL ANAYASA TURU

Müzakereci Demokrasi Anlayışı ile Hareket Ediyoruz

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirmiş olduğu yeni anayasa çağrısı ile yakından ilgilendiklerini belirterek, millet iradesine dayanan sivil bir anayasanın inşasında aktif rol almak istediklerini belirtti.

Bu bağlamda devletin kurumlarının oluşturulmasında, kararların alınmasında ve her türlü problemlerin çözüme kavuşturulmasında karşılıklı görüşmeyi yani müzakere etmeyi ve katılımı esas gören müzakereci bir demokrasi anlayışını benimsediklerini belirten ASKON Genel Başkanı Aydın, ‘’Biz de aynı şekilde daha demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye’nin inşası için muhataplarımız olan kuruluşlarla görüşerek sivil anayasamızın sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için temaslara başladık. Öncelikli olarak MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan ile görüşerek birlikte komisyon kurup çalıştaylar düzenlemeyi teklif ettik’’ dedi.

Sivil ve Millet İradesine Dayanan Bir Anayasa Olacaktır

Başkan Aydın ayrıca;

‘’Ülkemiz demokrasi tarihine baktığımızda hep olağanüstü zor dönemlerde anayasalarını yaptığını görüyoruz. Bu süreçlerde halkımızın onayının alınmadığı da bir gerçeklik. Bu nedenle yeni anayasa millet iradesi ile yapılmış ilk anayasa olacaktır. Sivil ve millet iradesine dayalı bu yeni anayasa toplumun geniş bir kesimini memnun edecektir. Bu çalışmayı ülkemiz olarak büyük bir ihtiyaç olarak görüyor ve bu doğrultuda her türlü istişareye açık olduğumuzu belirtmek istiyoruz’’ dedi.