Aşı olmayanlar 8 Aralık itibariyle işten çıkartılacak

ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, çalışanları için aşı anketi düzenledi. Anketin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 93.5’inin en az iki doz aşı olduğu belirlendi. Şirketin insan kaynakları departmanı aşısız personeli aşı olmaları konusunda uyardı. Aşı olmayan kişilerin 8 Aralık itibarıyla işten çıkartılacağı açıklandı.