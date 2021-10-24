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Aşı olmayanlar 8 Aralık itibariyle işten çıkartılacak
Aşı, bireyin sağlık hakkının temel bir bileşeni olup, koruyucu hekimliğin en başarılı önlemlerinden biridir. Tüm dünyada aşı ile önlenebilir hastalıklar rutin aşı programları ile büyük ölçüde azaltılmış olup aşılama yoluyla her yıl yaklaşık 2-3 milyon ölüm önlenmektedir. Yazılım devi Adobe, corona virüsüne karşı aşı olmayan çalışanların 8 Aralık itibariyle işten çıkartılacağını açıkladı.
İş Dünyası 24.10.2021, 09:53
ABD merkezli yazılım şirketi Adobe, çalışanları için aşı anketi düzenledi. Anketin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 93.5’inin en az iki doz aşı olduğu belirlendi. Şirketin insan kaynakları departmanı aşısız personeli aşı olmaları konusunda uyardı. Aşı olmayan kişilerin 8 Aralık itibarıyla işten çıkartılacağı açıklandı.