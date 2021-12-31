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Aselsan, SSB ile sözleşme değişikliği imzaladı
Aselsan, SSB ile 62.85 milyon dolar ve 896.8 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzaladı.
İş Dünyası 31.12.2021, 12:37
Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam bedeli 62.85 milyon dolar 896.8 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzaladı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dünya.com