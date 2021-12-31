Aselsan, SSB ile sözleşme değişikliği imzaladı

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam bedeli 62.85 milyon dolar 896.8 milyon TL tutarında sözleşme değişikliği imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2026 yılları arasında gerçekleştirilecek.