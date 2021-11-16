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ASELSAN İngiltere'den gümüş ödül alarak "Yeşil Dünya Elçisi" oldu

ASELSAN, atık yönetimi çalışmaları alanında İngiltere’de gerçekleştirilen "Uluslararası Green Apple Çevre Ödülleri"nde gümüş ödül alarak "Yeşil Dünya Elçisi" oldu.

İş Dünyası 16.11.2021, 13:51
ASELSAN İngiltere'den gümüş ödül alarak "Yeşil Dünya Elçisi" oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, topluma ve çevreye sunduğu değer ve katkılarla dünya arenasında ödüller almaya devam ediyor. Atık yönetimi çalışmalarıyla İngiltere’de gerçekleştirilen ve tüm dünyada çevre otoriteleri tarafından en prestijli yarışmalar arasında gösterilen Uluslararası Green Apple Çevre Ödüllerinde gümüş ödül alan şirket, yıllardır sürdürdüğü "İklim Lideri" unvanına bir yenisini daha ekledi. ASELSAN, bu ödülle birlikte "Yeşil Dünya Elçisi" oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, sürdürülebilir yaşam sorumluluğunun bilinciyle çevreyi korumayı öncelikli görev kabul ederek çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi. Çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak gördüklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

"Günümüz modern yaşam koşulları ve tüketim süreçleri dikkate alındığında günlük hayatta oluşan atıklara yönelik tedbir alınması bireyler ve kurumlar için kaçınılmaz bir sorumluluk haline geldi. ASELSAN bünyesindeki atıkların yönetimini kapsayan, etkin ve geniş çaplı bir atık yönetimi sistemi uzun yıllardır ilgili mevzuata uygun olarak başarıyla yürütülüyor. Bireysel atıkların yönetimini de kapsayacak şekilde ASELSAN'ımız atık yönetim sistemini geliştirdi ve 2019 itibarıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni oluşturdu. Bu sistemle atık yönetimimiz daha da güçlendi."

Görgün, atık yönetimine şirket ailesinin her bir üyesinin katkı sağladığına işaret ederek 2020'de yapılan çalışmalar kapsamında çöpe giden atık miktarının yüzde 45 azaltıldığını ve çevresel risklerin minimize edildiğini anlattı.

Sürdürülebilir hedeflere yönelik samimi ve gerçekçi projelerin global arenada prestijli ödüllerle takdir edilmeye devam edildiğini vurgulayan Görgün, ASELSAN'ın kazandığı "Yeşil Dünya Elçisi" unvanıyla çevre ve topluma katkı konusunda da milli güç olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Metal, elektronik ve kimyasal atıklar da ayrıştırıldı

ASELSAN'ın yaptığı çalışmalarla şirket yerleşkelerindeki yemekhanelerine atık ayrıştırma istasyonları konularak plastik atıklar, yemek artıkları ve diğer atıklar ayrıştırılmaya başlandı. Ofislerden toplanan çöp kutuları yerine kağıt, plastik, metal, cam, biyobozunur, diğer ve pil atık kutularını içeren istasyonlar ortak kullanım alanlarına yerleştirildi. Ofis ve çalışma alanlarındaki atık ayrıştırma istasyonlarının yanı sıra elektronik atıklar, bitkisel yağ atıkları için atık kutuları ile giysi ve oyuncak toplama kutuları da yerleşke giriş ve otopark alanlarına konuldu. Yerleştirilen oyuncak ve giysi toplama kutularına gelen malzemeler sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Türk Kızılaya teslim ediliyor.

Doğal kaynak tüketimini azaltmak amacıyla çalışma alanlarındaki kağıt bardak kullanımına son verilerek bunların yerine kullanılmak üzere tüm çalışanlara cam bardak ve porselen kupa temin edildi. Atık ayrıştırma istasyonlarıyla toplanan biyobozunur atıklar ve yemek yapımı sırasında çıkan sebze atıklarından kompost gübre elde etmek amacıyla kompost makinesi alındı. Ayrıca uygun yemek artıkları için hayvan barınaklarıyla da anlaşma yapıldı.

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