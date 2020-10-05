A&S Yatırım Holding iştiraki Global Mask’dan Darüşşafaka ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 130 bin maske bağışı

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor günler geçirdiği bu günlerde özel sektörün üzerine düşen görev ve sorumluluklarının olduğuna inanan Global Mask Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısı ile hastanelerin, okulların, derneklerin, bakım evlerinin her geçen gün sağlıklı maskeye olan ihtiyacı artıyor. En sağlıklı ve kaliteli ürünü ortaya koymak için gece gündüz çalışıyoruz. Öncelikle Çapa Tıp Fakültesi’ne 100 bin maske bağışladık ardından İstanbul Üniversitesi’ne 10 bin maske bağışladık. Darülaceze’ye bir yıllık ihtiyacı olan 20 bin maske bağışladık. Siirt Devlet Hastanesi’nin ihtiyacı olan maske ve siperlik ihtiyacını karşıladık. Şimdi de Darüşşafaka’da eğitim gören tüm çocuklara, öğretmenlere ve çalışan tüm personele AB standartlarına uygun, Sağlık Bakanlığı onaylı bir yıllık maske ihtiyacını karşılayacak 110 bin adet maske bağışı yapıyoruz.Aynı gün içerisinde Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin de bir yıllık ihtiyacı olan 20 bin adet maske ihtiyaç sahipleri ile buluşacak. Bu sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile markamızın gücüne güç kattığımıza inanıyoruz” dedi.

“Ürettiğimiz ve ihracatını yapmış olduğumuz her 1 maskenin 1’ini de Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe ediyoruz.”

Türkiye’nin ve bölgenin en büyük maske üretim tesisini 200 milyon liralık yatırımla devreye alan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş tüm dünyanın zorlu şartlardan geçtiği bu günlerde Türkiye ve yurt dışından aldığı taleplerle el değmeden günde 10 milyon maske üretimi sağlıyor.

Türkiye’nin ekonomisinin geleceğini düşündüğünü belirten Akkuş, maske üretiminde kullanılan hiçbir malzeme ve makinenin yurt dışından sağlanmadığını tüm ekipmanların yerli olduğunun altını çizdi.

Ürettiği ve ihracatını yaptığı her maskenin 1’ini de Devlet Malzeme Ofisi’ne hibe eden Uğur Akkuş, “Bu da aslında ilk etapta kamu yararına 1,2 milyonun üzerinde maske hibe edeceğimiz anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız” dedi.