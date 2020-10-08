A&S Yatırım Holding iştiraki Global Mask, Türkiye’nin 81 iline 81 tane bayilik verecek
4 ülkede 18 şirketi ile geçen yıl 100 milyon Euro’ya yakın ihracat gerçekleştiren A&S Yatırım Holding markası altında hizmet veren, 200 milyon liralık yatırımla Türkiye’nin ve bölgenin en büyük maske üretim tesisini devreye alan Global Mask Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş iç piyasada pandemi nedeni ile koruyucu maskeye olan talebin artmasıyla birlikte Türkiye’nin 81 iline bayilik verecek.
Dünyayı sarıp sarmalayan Covid-19 virüsüne karşı, salgının yayılmaması ve hızlı önlenebilmesi için Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının maske kullanımının gerekli olduğunu bildirmesiyle Türkiye’nin en büyük maske üretim fabrikasını hayata geçiren A&S Yatırım Holding, Global Mask Medikal markası altında yüzde yüz yerli ve milli üretim yaparak, 10 bin metrekare alan üzerinde kurulu fabrikasında, günlük 10 milyon adet maske üretiyor.
El değmeden tamamen son teknoloji makinelerle üretilen maskeleri tüm dünyaya ihraç eden marka gelen talepler çerçevesinde bayilik vermeye başlıyor. Türkiye’de 81 ile 81 tane bayi verilmesi için çalışmalarına başladıklarını vurgulayan A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş “Kalitesiyle tüm otoriteler tarafından tam not alan markamız Global Mask’a artan talep ile birlikte Türkiye’nin tüm illerine ulaşma hedefi ile bayilik vermeye başlıyoruz. Bu zamana kadar yurt içine ürün satmıyorduk tamamen ihracata karşılık ürün veriyorduk. Ancak maskemizin kalitesi ve gelen talepten sonra tüm Türkiye’ye maske ulaştırmak için bayilik sistemiyle yurt içinde büyümek istiyoruz. Maskelerimizi illerine ulaştırmak ve aracı olmak isteyen herkes web sitesi üzerindeki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilir” dedi.
Global Mask Yönetim Kurulu Uğur Akkuş sadece maske üretimi değil; bone, tulum, önlük, dezenfektan gibi pandemi sürecinde her ihtiyaca karşılık veren medikal ürünlerin üretimini de sağlamakta olduklarını dile getirdi.
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