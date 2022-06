Arzum’un müşteri deneyimine Turkey Customer Experience Awards’tan prestijli ödüller

Perakende ve Toptan Satış’ kategorilerinde Bronz ödülün sahibi oldu.

Tasarım, teknoloji ve inovasyonu bir arada sunan ürünleriyle tüketicinin hayatını kolaylaştıran, Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, Turkey Customer Experience Awards 2022’de (Turkey Customer Experience Awards-Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri) iki ödüle layık görüldü. Türkiye'deki en iyi müşteri deneyimi uygulamalarını teşvik etmeyi ve ödüllendirmeyi amaçlayan yarışmada Arzum, ‘Arzum Seninle’ uygulamasıyla Product or Service Development Innovation (Ürün veya Hizmet Geliştirme İnovasyonu) ve Best Use of Technology - Retail and Wholesales (En iyi Teknoloji Kullanımı – Perakende ve Toptan Satış) kategorilerinde Bronz ödülün sahibi oldu.

“Kişisel verilerin korunmasını sağlıyor”

Arzum Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, müşterilerine her zaman samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimi yaşatmayı amaçlayan bir marka olarak Turkey Customer Experience Awards 2022’de iki ödül birden almanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Ünal; “Hem IOS hem de Android işletim sistemleri üzerinden erişilebilen Arzum Seninle mobil uygulamamız sayesinde yapay zekâ desteği ile birbirinden farklı garanti belgelerini, faturaları ve ürün seri numarası etiketlerini OCR ile görselden text’e dönüştürüyoruz. Kaydı tamamlanan 3 yıl garantili tüm Arzum ürünlerinde +1 yıllık ek garanti sunarak 4 yıl garanti hizmeti sağlayan Türkiye’deki ilk firmayız. Arzum Seninle uygulamasıyla 3+1 kampanya kaydında müşterimize büyük bir hız ve kolaylık sağlıyoruz. Kişisel verilerin korunmasını sağlayan Arzum Seninle uygulaması, yapay zekâ teknolojileri ile kullanıcıyı yönlendirdiğinden hataya da yer bırakmıyor. 3 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen kayıt ile belge saklama sorumluluğuna da son vermiş oluyoruz. Uygulamamızla aldığımız bu iki ödül, bundan sonraki çalışmalarımız için bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu” diye konuştu.