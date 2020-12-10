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Arzum’un halka arzı SPK tarafından onaylandı

Köklü küçük ev aletleri şirketi Arzum’un halka arzında geri sayım başladı... Şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylandı.

İş Dünyası 10.12.2020, 18:47
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Arzum’un halka arzı SPK tarafından onaylandı

Küçük ev aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum’un halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı. 17 ve 18 Aralık tarihlerinde talep toplanacak halka arzda pay başına fiyat aralığı 15,50 TL - 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 21 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

50 yılı aşkın köklü tarihiyle küçük ev aletleri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden olan Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Arzum”), şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylandı. Halka arz oranı yüzde 41,31 olarak planlanan Arzum’un ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek.

Kökleri 1966’ya dayanan, inovatif ürünleri, tüketici odaklı yaklaşımı ile Türkiye küçük ev aletleri sektörünün öncü firmalarından olan Arzum, faaliyetlerinin büyük bölümünü yurt içinde yürütüyor ve başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere birçok yurt dışı pazara ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyor. Arzum’un SPK tarafından onaylanan izahnamesine göre şirketin hasılatı, 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönemde 316,1 milyon TL iken, 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 37,7’lik bir artışla 435,3 milyon TL’ye ulaştı.  İzahnamede, “Arzum’un hasılat artışındaki önemli etkenlerin; ilk 3’te olduğu mutfak aletleri kategorilerinde performansını devam ettirmesine ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergilemesi, ihracat pazarlarındaki etkinliğini artırarak ihracatının toplam hasılatı içerisindeki payını artırması ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarını artırması olduğu” belirtildi. Şirketin brüt kârı, 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 97,0 milyon TL iken, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 44,3’lük bir artışla 139,9 milyon TL’ye yükseldi. 30 Eylül 2019’da ve 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemlerde ise brüt kâr marjı sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Şirketin, kârlılık odaklı stratejisi çerçevesinde brüt kâr marjını korumaya, kârlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdiği, şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendine ait olan ürünlerin oranını yükselttiği, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun önemli etkisi olduğu belirtildi.

“Halka arz, her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu”

Halka arz için en doğru zamanda olduklarını belirten Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuyla ilgili olarak Arzum’un Türkiye’nin bir markası, pek çok ailenin evine girmiş, pazarda öncü bir konumu olduğunu ve bunu yıllardır istikrarla sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Arzum’un önünde de gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarda pek çok fırsat var. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Geldiğimiz noktada yatırımcılarımızla buluşmak için doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz”.

Arzum’un halka arzında 13.306.475  TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971  TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.

Arzum Halka Arz Bilgileri;

Konsorsiyum Lideri                                    Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Çıkarılmış Sermaye                                     32.210.000 TL

Halka Arz Şekli                                            Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü                                              Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal değerli pay
Ek Satış: 1.995.971 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı                                      %41,31

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye    32.210.000 TL

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı        %47,51

Fiyat Aralığı                                                  15,50 TL – 17,00 TL

Fiyat İstikrarı Süresi                                    30 gün

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