Arzum’dan yılın ilk yarısında 42,8 Milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yılının ilk altı ayında 42,8 Milyon TL net kâr elde etti. Yılın ilk altı ayında 91 Milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un hasılatı Nisan-Mayıs-Haziran 2022 döneminde 369,2 Milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,6 oranında artırdı. Brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 oranında artırarak 235,5 Milyon TL’ye ulaştıran Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70,9 oranında artarak 97,3 Milyon TL olarak gerçekleşti.

“Hedeflerimize paralel şekilde büyüyoruz”

Arzum CEO’su Mete Zadil şirketin hedefleri paralelinde büyümesini sürdürdüğünü belirterek, yılın ikinci çeyreğinde de kârlılık ve gelir anlamında sevindirici sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi. 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Mete Zadil, Küçük Ev Aletleri’nin stabil bir sektör olduğunu, ekonomik krizlerden çok fazla etkilenmediğini belirterek, “Buna karşın sektör kendi içinde şekil değiştiriyor. Ürünler arası geçişler olurken, yenilikler, inovatif ürünler öne çıkıyor. Ayrıca enerjiyi verimli kullanma, ürünlerde çevrecilik önem kazanıyor. Tüm bu özelliklerle ürün portföyü değişiyor. Hemen her gün yepyeni ürünler piyasaya giriyor. Örneğin iki yıl önce robot süpürgeler yokken bugün pek çok seçenek bulunuyor. Bizim Gıda kategorisinde Maxi Grill diye bir ürünümüz çıktı. Bu ürün ne fırın ne de tost makinesi. Ama lahmacundan ızgara çeşitlerine, kek ve böreğe kadar birçok şeyi yapabiliyor. Bu tür ürünler daha önce olmadığı için kendi kategorilerini yaratıyor. Yeni ürünlerin de desteğiyle, 2022’nin olumlu olacağını, sektörümüzün yılı enflasyonun üzerinde bitireceğini düşünüyorum” dedi.

“Biz markamıza ve insana yatırım yapıyoruz”

Mete Zadil, Arzum’un yalın iş modelinin altını çizerek bu modele sahip pek çok uluslararası şirket olduğunu hatırlattı. “Kendimize ait tek mağazamız online mağazamız” diyen Zadil sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz binalara, arsalara yatırım yapmıyoruz. Daha çok markamıza, insana yatırım yapıyoruz. Hem Türkiye’de hem yurtdışında birbirinden yaratıcı insanlara yaptığımız yatırımda yükselen bir grafiğe sahibiz. İnsana yatırım yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Kendi içimizde yepyeni bir akademi başlattık. Bu akademiyle tüm orta seviye çalışanlarımız ve yönetici adayı arkadaşlarımızı iki senelik bir programın içine alacağız. Bu akademiden ciddi sonuçlar bekliyoruz. Eğitim zaten işimizin önemli bir parçası. Eğitim dışında kendi içimizde devam eden mentorluk, koçluk sistemlerimize çok inanıyoruz. Proje ve bu tür platformlarla insanların daha iyi yol katedeceğini, birbirlerinden öğrendiklerinin daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de bu tür proje ve platformlara daha fazla ağırlık vereceğiz.”

“Akıllı ürünler daha da yaygınlaşacak”

Arzum’un AR-GE departmanının yatırımlarının her yıl katlanarak arttığını vurgulayan Mete Zadil; “Yatırımlarımız bu yıl da, önümüzdeki yıllarda devam edecek. Teknoloji, tasarım ve inovasyon, dolayısıyla inovatif ürünler hep odağımızda olacak. Bizim de geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğumuz şarjı ürünler öne çıkacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisiyle Arzum Olimpia Smart toz torbasız siklonik süpürgesini tüketicilerimizle buluşturmuştuk. Ardından aynı teknolojiye sahip yeni robot süpürgemiz Robotek ve en son piyasaya sunduğumuz ürünümüz Robotek X4 tüketicilerimizden büyük ilgi gören yeniliklerimiz arasında. Bundan sonra da benzer ürünler gelmeye devam edecek. Tüm dünyada önümüzdeki dönemde akıllı ürünlere talep giderek atıyor. Yakın gelecekte akıllı olmayan ürünlerin çok da tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Bu dönüşüm kaçınılmaz olacak. Akıllı ürünler daha da yaygınlaşacak. Akıllı küçük ev aletleri evlerimizin vazgeçilmez bir uzantısı olacak. Arzum olarak bu dönüşüme ayak uydurmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımlarımızı hem marka hem AR-GE hem inovasyon hem de insan tarafında yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Sektörde fark yaratmayı seviyoruz”

Geliştirdikleri inovatif ürünlerle sektörde fark yaratmayı sevdiklerinin altını çizen Mete Zadil şunları söyledi: “Bizi çok heyecanlandıran, Arzum OKKA ailemizin en yeni üyesi Arzum OKKA Rich Spin M, güçlü AR-GE’miz ve inovasyon odağımızın en son ürünü. Türkiye’de bir ilk olan, karıştırarak sütlü Türk kahvesi pişirme özelliğine sahip Rich Spin M ile Türk kahvesi keyfini yeniden yorumladık. 27 Mayıs’ta topraksız tarım ekosistemi Vahaa iş birliğiyle geliştirdiğimiz yeni ürünümüz Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe’yi satışa sunduk. Türkiye’de bir ilk olan Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ile evlerin her köşesinde topraksız tarım teknolojisiyle taze ve lezzetli yeşillik ve sebze yetiştirme imkânı sağladık. Yeni dönemde kaynakların doğru kullanımı sürdürülebilir bir gelecek açısından büyük önem taşıyor. Biz de Arzum olarak daha az enerji tüketen, daha az karbon ayak izi olan ürünler için daha fazla efor harcamayı sürdüreceğiz.”

“AR-GE, teknoloji, tasarım ve inovasyon odağımızı koruyacağız”

Global bir marka haline gelmenin kendileri için en temel hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Mete Zadil sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde, 6 farklı ürün kategorisinde 650 ürünümüzle milyonlarca kişiye satış gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türk kahvesini dünyaya yayma misyonumuz çerçevesinde çok başarılı çalışmalara imza atıyoruz. 600 yıllık köklü geçmişe sahip geleneksel Türk kahvesi kültürünü yayabilmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Türk kahvesinde ciddi bir gelecek var. ‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında’ diyerek 14 yıldır ara vermeden üstlendiğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası ve kadın futbolunu desteklemek için geçen sezon başlattığımız Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı sponsorluğumuz önümüzdeki yıl da devam edecek. AR-GE, teknoloji, tasarım ve inovasyon odağımızı koruyarak sektörün öncü markalarından biri olmayı bundan sonra da sürdüreceğiz.”