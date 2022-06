Arzum’dan Erkeklere Özel Yeni Bakım Setleri

Teknoloji ve tasarımı bir arada kullanarak her alanda fark yaratan Arzum’un bakımlı olmaktan vazgeçmeyen erkeklere özel olarak tasarladığı iki yeni ürünü Arzum Trace 5 in 1 ve Arzum Trace Pro 9 in 1 erkek bakım setleri ile her daim göz kamaştıracaksınız. Arzum Trace erkek bakım setleri her bütçeye uygun alternatifleri ve zengin başlık seçenekleri ile bu yaz vazgeçilmeziniz olacak.

Kusursuz ve hızlı tıraş kolaylığı..

Arzum Trace Pro 9 in 1’ın daha keskin ve uzun ömürlü paslanmaz çelik bıçakları maksimum hassasiyet sağlarken 40 farklı kesim ayarı 0.5 mm hassasiyetle kısaltma ve şekillendirme sağlıyor. XL saç ve sakal kesme başlığı, 2 farklı ayarlanabilir saç ve sakal tarağı, folyo tıraş başlığı, burun ve kulak kılı düzeltici, detay düzeltici ve tarak olmak üzere geniş aksesuar seçeneklerine sahip Arzum Trace Pro 9 in 1, vücudun tüm bölgelerinde kullanım kolaylığı sunuyor. 1 saat şarj ile 60 dakikalık kullanım sağlayan Arzum Trace Pro 9 in 1, pil seviyesi düştüğünde yeniden şarj etmeden güç kaynağına bağlı olarak şarjlı veya kablolu kullanım özelliğine de sahip. Üstelik bıçak ve tarakları gövdeden kolayca çıkarılabilir ve daha iyi bir performans için musluk altında yıkanabilir veya temizleme fırçası ile temizlenebilir. Arzum Trace Pro 9 in 1’in uzun ömürlü lityum iyon pili yüksek performanslı kullanım sağlar. Kolay tıraş deneyimi sağlayan Arzum Trace Pro 9 in 1 tarzınızı yaratırken hızlı tıraş keyfi sunuyor.

Bakımlı olmaktan vazgeçmeyenler için..

Arzum Trace 5 in 1 tüm saç ve sakal düzenlemeleri için tasarlanmış ve kullanım kolaylığı sağlayan 5 farklı aksesuarı ile yaz boyunca gittiğiniz her yerde kolaylıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. XL saç ve sakal kesme başlığı, ayarlanabilir saç ve sakal tarağı, sakal düzeltici, burun ve kulak kılı düzeltici aksesuar alternatifleri ile hızlı ve kolay kullanım sağlıyor. Kullanım sırasında maksimum hassasiyete sahip paslanmaz çelik bıçakları ile daha keskin ve uzun ömürlü olan Arzum Trace 5 in 1, 40 farklı kesim ayarı ile kusursuz bir tıraş deneyimi yaşatıyor. Şarjlı ve kablolu kullanım özelliğine sahip Arzum Trace 5 in 1, 1 saat şarjla 60 dakikaya kadar kablosuz kullanım sağlar. Üstelik pil seviyesi düştüğünde şarj etmeden güç kaynağına bağlı olarak da kullanılabilir. Bıçak ve taraklarını rahatça çıkarıp musluk altında yıkayabilir veya temizleme fırçası ile temizleyebilirsiniz. Uzun ömürlü ve kolay kullanıma sahip ve kolayca taşıyabileceğiniz Arzum Trace 5 in 1’i bu yaz yanınızdan ayıramayacaksınız.

Arzum’un bakımlı olmaktan vazgeçmeyen erkeklere özel yeni ürünü Trace Erkek Bakım Setleri ile kolay ve hızlı tıraş keyfini yaşarken göz kamaştıracaksınız.