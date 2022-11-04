Arzum’dan dokuz ayda 34,7 milyon TL net kâr

Arzum Elektrikli Ev Aletleri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 34,7 milyon TL net kâr elde etti. Yılın ilk dokuz ayında 108,6 milyon TL esas faaliyet kârı elde eden Arzum’un hasılatı Temmuz-Ağustos-Eylül 2022 döneminde 298,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Arzum, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,3 oranında artırdı. Brüt kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,4 oranında artırarak 326,4 milyon TL’ye ulaştıran Arzum’un FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı) sonucu ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80,9 oranında artarak 117,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Şimdi 55 yılımızdan aldığımız ilhamla 60’ıncı yılımıza ilerleme zamanı”

Arzum CEO’su Mete Zadil, şirketin hedefleri paralelinde büyümesini sürdürdüğünü belirterek, yılın üçüncü çeyreğinde de kârlılık ve gelir anlamında sevindirici sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi. 2022 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Mete Zadil, Uluslararası Para Fonu’nun yayınladığı Dünya Ekonomik Raporu’nun Ekim sayısında da belirtildiği gibi, küresel ekonominin oldukça zor bir süreçten geçtiği, çalkantılı sorunlar yaşadığı bu dönemde, dünya çapında görülen yüksek enflasyonun tüm ülkeleri olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Tüm dünyada yaşanan negatif gelişmelere rağmen Arzum’un stratejisinin ana noktasını sürdürülebilir büyümenin oluşturduğunu dile getiren Zadil şunları söyledi: “İlk günden bugüne istikrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz başarılı operasyonel ve finansal performansımızla 55 yılı geride bıraktık. Şimdi artık 55 yıllık köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla 60’ıncı yılımıza doğru ilerleme zamanı. Önümüzdeki dönemde de hedeflerimizin merkezine; istikrarlı, sürdürülebilir büyümeyi alarak global marka olma yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırırken, ilklerin öncüsü olarak sektöre yön vermeyi sürdüreceğiz.”

“İş modelimiz bize esneklik ve çeviklik avantajı sağlıyor”

Arzum’un diğer şirketlerden stratejik farklılığının, operasyonel iş modeli olduğunun altını çizen Mete Zadil, “Bir üretim yerimiz ve mağazamız yok. Kendimize ait tek mağazamız online mağazamız. Biz üretimi işin en iyilerine bırakıyor, AR-GE, ürün tasarımı ile pazarlama geliştirme tarafında yoğunlaşıyoruz. Üçüncü parti tedarikçiler ve üreticilerle çalışıyoruz. Aslında bu, sadece Arzum’a özgü değil birçok şirketin kullandığı ve fayda sağladığı bir model. Bizim rekabetimiz tasarım ve mühendislikte bitiyor. Böylece üzerinize çok fazla yük binmiyor. Dünyada ekonomik açıdan sıkıntı yaşanan böyle dönemlerde bu durum, Arzum’a esneklik ve çeviklik avantajı sağlıyor. Bu süreci daha yumuşak bir geçişle atlatmamıza yardımcı oluyor” dedi. Küçük Ev Aletleri’nin stabil ve dayanıklı bir sektör olduğunu, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi dönemi dahi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün büyümesini sürdürdüğünü hatırlatan Zadil; “Çünkü ne olursa olsun insanlar mutfakta hayatlarını kolaylaştıran küçük ev aletlerini satın almayı sürdürüyor. Bu da bize ciddi anlamda güven veriyor” diye konuştu.

“Tüm yeniliklere ayak uydurabilmek için çalışacağız”

Günümüzde tüketicinin kullandığı her cihazın akıllanıp internete bağlandığını söyleyen Mete Zadil, bundan sonraki dönemde akıllı olmayan cihazların tercih edilmeyeceğini dile getirdi. Tüketici kullanımına sunulan tüm cihazların artık ürün geliştirme sürecinden itibaren bu gereksinimlerle tasarlanması ve yeni iş modelleriyle piyasaya sürülmesi gerektiğini kaydeden Zadil, “Bağlı ve akıllı cihazların bizlerle konuştuğu, mobil uygulamalar üzerinden yönetildiğini hep birlikte gördük ve hayatımızda birçok yeniliği yaşadık. Ama 5G ve yapay zekâ ile birlikte bu bağlı cihazların birbiriyle konuşabildikleri, arada insan olmadan haberleşerek değer yarattıkları bir dünyayı da göreceğimiz günler gelecek. Arzum olarak tüm bu yeniliklere ayak uydurabilmek için çok çalışıp elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Airfryer trendine biz de uyduk”

Günümüzde sağlıklı beslenmeyi tercih eden tüketicilerin, mutfaklarına bu tip yiyecekleri kolaylıkla hazırlayabilecekleri ürünleri dahil etmeye başladığını belirten Mete Zadil şöyle devam etti: “Airfryer de son dönemde bu ürünler arasında en çok öne çıkanlardan biri. Özellikle son bir yılda popülerlik kazanan airfryer, fonksiyonelliğiyle mutfakta vakit geçirenlerin yeni ve en büyük yardımcılardan biri haline geldi. Mutfaklarda çok fonksiyonlu ve pratik pişiricilerin tercih edilmesi sebebiyle bundan sonra airfryer’ların mutfakların demirbaşı haline geleceğini söylemek yanlış olmaz. Hatta tüketicilerin airfryer’ları kullanım pratikliği, hızı ve az yer kaplama özelliği nedeniyle evleri dışında, yazlıklarında da kullandıklarını daha sık göreceğiz. Arzum olarak biz de trendleri yakından takip eden bir firma olarak yeni ürünümüz Arzum Airtasty Air Fryer Sıcak Hava Fritöz’ü piyasaya sunduk. Farklı lezzetleri sağlıklı, hızlı ve kolayca pişirme imkânı sunduğumuz ürünümüzün gördüğü ilgiden çok memnunuz. Airtasty, son dönemde en çok satan ürünlerimiz arasında.”

“Yatırımlarımız önümüzdeki yıllarda da sürecek”

Arzum’un AR-GE yatırımlarının her yıl katlanarak arttığını vurgulayan Mete Zadil sözlerini şöyle tamamladı: “AR-GE’nin yanı sıra insana ve markamıza yatırımlarımız bu yıl da, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Global bir marka olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı teknoloji, tasarım ve inovasyon, odağıyla sürdüreceğiz. Daha da yaygınlaşmasını beklediğimiz akıllı ürünler trendine biz de uyum sağlamaya devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz inovatif ürünlerle sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz. Sürdürülebilirliğe önem veren bir marka olarak daha az enerji tüketen, daha az karbon ayak izi olan ürünler için daha fazla efor harcayacağız. Türk kahvesini dünyaya yayma misyonumuz çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz. Yeni ürünlerin de desteğiyle, 2022’nin son çeyreğinin olumlu olacağını, sektörümüzün yılı enflasyonun üzerinde bitireceğini düşünüyorum.”