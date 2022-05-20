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Arzum Uluslararası Perakende Zirvesi’nde teknoloji devleriyle buluştu

Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’nde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Global bir marka olmak en büyük hedefimiz. Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde ev, ofis, hotel, kafe ve restoranlarda Arzum OKKA ve Arzum tasarımı ve logosuna sahip farklı ürünlerimizin kullanılması bize büyük gurur veriyor. Uluslararası TCG Perakende Zirvesi gibi organizasyonlara bundan sonra da katılarak Türk kahvesinin eşsiz lezzetini ve inovatif Arzum ürünlerini farklı insanlarla buluşturmaya, perakende ile ilgili gelişmeleri yerinde takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

İş Dünyası 20.05.2022, 09:49
Arzum Uluslararası Perakende Zirvesi’nde teknoloji devleriyle buluştu

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, Avrupa teknoloji devleri ve perakendecilerinin liderlerini buluşturan 8. Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’nde yerini aldı. Avrupa'dan ve dünyanın pek çok ülkesinden teknoloji devlerinin katıldığı zirve, 17-19 Mayıs tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapıldı. Perakendenin bugünü ve geleceğinin tartışıldığı; inovasyonu, en iyi uygulama ve analizleri bir araya getiren kongrede, Avrupa'nın önde gelen perakendecileri ve endüstri devlerinin başkanları, CEO’ları, pazarlama direktörleri ve diğer üst düzey yöneticileri konuşmacı olarak yer aldı. Zirvede markalar, yeni bağlantılar kurma ve iş fırsatları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Arzum standında hem eşsiz lezzetler hem de Türk kahvesi ikramı

Arzum, Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’nde kurduğu özel stantta; birçok farklı kategoriden inovatif ürününün yanı sıra Arzum OKKA ailesinin üyeleriyle yerini aldı. Şarjlı mutfak ürünlerimiz ve Arzum Brewtime Filtre Kahve Makinemiz ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Zirvenin yoğun programı boyunca Arzum standına uğrayan katılımcılar, Arzum OKKA Ailesi ile yapılmış tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesinin yanı sıra OKKA Rich ile hazırlanan sütlü Türk kahvesinin keyfine varma fırsatını elde etti. Stantta ayrıca Avrupa’nın kahve başkenti olarak bilinen Viyana ile ilgili olarak hazırladığımız özel film de gösterildi.

Filmde, Türk kahvesinin Avrupa’ya Viyana üzerinden girişinin öyküsü anlatıldı. Tüm dünyada küçük ev aletleri ve perakende sektöründe yaşanan son gelişmeleri yerinde gözlemleme fırsatı sunan etkinlikte Arzum, Ekim 2021’de 7’ncisi yapılan zirveden sonra sektörde yaşanan gelişmeleri ve marka olarak deneyimlediği tecrübeleri diğer markaların temsilcilerine birinci ağızdan aktardı. Bugüne dek ulusal ve uluslararası birçok yarışmada çok değerli ödüller kazanan Arzum, en yenilikçi marka ve perakendecilerin ödüllendirildiği TCG Ödülleri’nde Arzum ‘Kategori Uzmanlığı’ ödülüne de aday gösterildi.

“Arzum OKKA aracılığıyla Türk kahvesi lezzetini farklı ülkelere taşıyoruz”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, bu yıl da Uluslararası TCG Perakende Zirvesi’nde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Arzum olarak teknolojik ve inovatif tasarımlara sahip ürünlerimizle global bir marka olmak en büyük hedefimiz ve bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gıda hazırlama, pişirme ve kızartma, sıcak içecek hazırlama, temizlik, kişisel bakım ve ütü olmak üzere 6 ürün kategorisindeki 650 ürünümüzle milyonlarca kişiye ulaşıyoruz. Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonuna sahip bir marka olarak ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz etkileyici çalışmalarla Türk kahvesi lezzetini farklı ülkelere taşıyoruz. Bu keyfi daha çok insana yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Arzum ve Arzum OKKA olarak, Türk kahvesi yolculuğumuz da bizim global marka olma yolundaki en önemli yapı taşlarımızdan biri. Dünyanın 60’tan fazla ülkesinde evlerde, ofislerde Arzum OKKA’larımız ve Arzum tasarımı ve logosuna sahip farklı ürünlerimizin kullanılması bize büyük gurur veriyor. Uluslararası TCG Perakende Zirvesi gibi değerli organizasyonlara bundan sonra da katılarak globalleşme yolculuğumuzda emin adımlarla yürümeye, Türk kahvesinin eşsiz lezzetini farklı insanlarla buluşturmaya ve perakende ile ilgili gelişmeleri yerinde takip ederek birikimlerimizi diğer markalara aktarmaya devam edeceğiz.” 

#Arzum
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