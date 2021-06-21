Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası gelecekte bir dünya şampiyonu çıkarabilir

Arzum’un 13 yıldır desteklediği Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası sona erdi. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından organize edilen şampiyonanın finalleri 12-19 Haziran tarihleri arasında Çorum Müzesi’nde yapıldı. Geçen yılın şampiyonu ve Elo sıralamasından gelen sporcularla finale kalanlar olmak üzere toplam 32 sporcunun katıldığı şampiyonada Ekaterina Atalık birinci olurken Kübra Öztürk Örenli ikinci Esma Doğan Duran üçüncü oldu.

Satranç sporuna gönül vermiş kadınlar ve genç kızların yanında olmak için Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na 2009’dan beri sponsor olan Arzum, bugüne kadar iki binin üzerinde sporcuya destek verirken, yurdun her yerinden profesyonel kadın satranç sporcu sayısının artmasına da ciddi katkı sağladı. Ülkemizin en prestijli satranç şampiyonaları arasında yer alan Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonası, son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada dereceye girmiş sporcularla beraber, 7’den 77’ye binlerce lisanslı kadın sporcunun mücadele etmek istediği bir şampiyona haline dönüştü.

“Küçük yaşlardan itibaren teşvik sağlanmalı”

Arzum Yönetim Kurulu Üyesi Rezan Kolbaşı, şampiyonanın final gününde tüm yarışmacıları tebrik ederek şunları söyledi: “Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’na sponsorluğumuzu 13 yıldır hiç ara vermeden sürdürüyoruz. Kadınlarımızın dokunuşuyla zenginleşecek yeni yaşam alanları yaratma arzumuz en büyük motivasyonumuz. Bu motivasyonun bir meyvesi olarak desteklediğimiz Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’yla kadınlarımızın kişisel yeteneklerini keşfettiği yeni alanlar inşa ettiğimize inanıyoruz. Satrancın bilinirliğini artırmak

için, bu sporu yapanların küçük yaşlardan itibaren teşvik edilmesi çok önemli. Bu alanda kadın sporcu potansiyelini artırmaya yönelik desteklediğimiz Arzum Türkiye Kadın Satranç Şampiyonası’nın gelecekte bir dünya şampiyonu çıkaracağına inancımın tam olduğunu da paylaşmak isterim.”