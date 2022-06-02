Arzum Robotek X4, Göründüğünden Çok Daha Fazlası

Türkiye’de ilklere imza atan Arzum, yeni akıllı robot süpürgesi Robotek X4 ile küçük ev aletleri sektörünün dinamiklerine yön vermeye devam ediyor. Akıllı Lidar Navigasyon Sistemi (LDS) ile evin haritasını çıkararak sonraki temizlikler için hafızasına kaydeden Robotek X4, 4’ü 1 arada temizlik sistemiyle de süpürme ve silme sorununu eğlenceye dönüştürüyor. Arzum Robot uygulaması üzerinden oda seçimine de imkan tanıyan robot süpürge, oturduğunuz yerden birkaç tuşla temizlik döneminin en yeni temsilcisi oluyor.

Sanal duvarlarla temizliğin sınırlarını size bırakıyor

Sanal duvarlar oluşturarak temizliğin sınırlarını da size bırakan robot süpürge, noktasal temizleme özelliğiyle de istenen noktalara yönlendirilebiliyor. Yasaklı alan belirleme özelliğiyle temizliğin istenildiği gibi yönetilmesine de imkan tanıyan süpürge ile temizlemek istediğiniz alanların sınırlarını belirleyebilir, robot süpürgenizi, evcil dostlarınız ya da onların su ve mama kaplarından uzak tutabilirsiniz.

Dört dörtlük bir temizlik deneyimi yaşatıyor

Robot süpürge, 4’ü 1 arada temizlik sistemiyle halı, mermer ya da ahşap zemin fark etmeksizin dört dörtlük bir temizlik deneyimi yaşatıyor. Yan fırçaları ile süpürüp döner fırça sistemiyle tozları yakalıyor, vakum ile derinlemesine temizlerken mopu sayesinde yerleri silerek temizliği tamamlıyor. Carpet Boost teknolojisiyle de halıların üstüne çıktığında emiş gücünü otomatik olarak artırarak optimal temizlik sunan süpürge, mopsuz alan özelliğiyle de istenilen bölgelerde sadece süpürme seçeneği sunuyor. Süpürge 2 santime kadar tırmanma kabiliyetiyle en zorlu engellerin üstesinden kolayca gelebiliyor.

150 dakikaya kadar kesintisiz çalışıyor

2000 pa’lık yüksek emiş gücüne sahip süpürge, 150 dakikaya kadar kesintisiz bir şekilde en büyük evleri dahi tek seferde kesintisiz bir şekilde silip süpürüyor. İki adet yan fırçası ve turbo başlığı ile tüm evi derinlemesine temizleyen Robotek X4’ün, 600 ml’lik toz haznesi en zorlu temizliklerin dahi üstesinden geliyor. Hepa filtresi ile tozu ve alerjenleri hapsederken, son derece sessiz çalışıyor ve temizlik sırasında kimseyi rahatsız etmiyor. Şarjı bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna dönüyor ve şarjı dolduğunda temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Arzum, 4 yıllık garantisiyle de Robotek X4’e duyduğu güveni kullanıcılarına da hissettiriyor.