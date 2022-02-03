ARZUM ROBOTEK İLE TEMİZLİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIN

Türkiye’nin önde gelen küçük ev aletleri markası Arzum, akıllı robot süpürgesi Robotek ile temizliği sorun olmaktan çıkartarak evde hayatınızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Arzum Robotek, 4’ü bir arada temizlik özelliğiyle derinlemesine temizlik yaparken evde ulaşılmadık yer bırakmıyor. Yan fırçaları ile süpürüp döner fırça sistemiyle tozları yakalıyor, vakum ile derinlemesine temizlerken mopu sayesinde yerleri silerek mükemmel temizliği tamamlıyor. 2000 pa’lık yüksek emiş güçlü motora sahip Robotek, temizlenebilir turbo başlığı ve ucundaki fırçalar sayesinde halılarda da derinlemesine temizlik sağlıyor. Hepa filtresi ile tozları ve alerjenleri içinde hapsederken, 110 dakikaya kadar çalışma süresi ile de tüm evi hiçbir kesintiye uğramadan tek seferde temizleniyor.

Robotek, GYRO teknolojisi sayesinde akıllı navigasyon ve geçici haritalama özelliği ile belirli bir yol izliyor. Bu sayede temizlenen yerlerden sadece bir kez geçerek işinizin çok daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Düşme sensörleri yardımıyla yükseklik farklılıklarını algılayan Arzum Robotek, 1.7 santime kadar engel aşma kabiliyeti ile hiçbir şeyin onu durdurmasına izin vermiyor. 65 desibel ses seviyesi ile sizi ve sevdiklerinizi rahatsız etmeden işini tamamlıyor.

Türkiye’de ilk olarak 4 yıl garanti fırsatı ile sunulan robot süpürge Robotek’i Türkçe uygulama ve bildirimler sayesinde kolayca kontrol edebilirsiniz. Tüm bu özellikleri sayesinde Arzum Robotek akıllı robot süpürge üstün performansıyla evinizi temizlerken size sadece hayatın keyfini çıkarmak kalır.