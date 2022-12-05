Arzum OKKA Dünya Türk Kahvesi Günü’nü hem Türkiye’de hem yurt dışında coşkuyla kutladı

Türk kahvesi ve onun değişmez geleneğinin, UNESCO tarafından 2013’te tescilinin yıl dönümü olan 5 Aralık, tüm dünyada Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kabul ediliyor. Bu coşkunun, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’yle birlikte en büyük mimarlarından Arzum’un, Türk kahvesini tüm dünyaya yayma misyonu çerçevesinde başlattığı dünya yolculuğunun en önemli simgesi Arzum OKKA, bu anlamlı günü birbirinden renkli etkinliklerle kutladı. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü çerçevesinde hem Türkiye’de hem de yurt dışında pek çok organizasyon düzenlendi. Arzum OKKA’nın ana sponsoru olduğu Türk kahvesi belgeseli ‘Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahveleri Öyküleri’ Amerika’nın 10 eyaletinde gösterildi. Gösterimin yanı sıra Turkish Coffee Lady ile birlikte Arzum OKKA ile pişirilmiş Türk kahvesi tadım etkinlikleri düzenlendi. Ürdün’de ICoffee şubelerinde üç gün kahve tadım etkinliklerinin yanı sıra, Almanya’da dünyaca ünlü Alman şef Alex Wahi’nin Türk kahveli tiramisu yaptığı özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Arzum OKKA, süpermodel Tülin Şahin ile Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk’ın annesi Maye Musk’ı sosyal medyada buluşturdu. İki ünlü isim, sosyal medya platformu Instagram’da, Arzum OKKA’nın yanında ellerinde Türk kahvesi eşliğinde paylaşım yaptı. Türk kahvesinin İstanbul’da ilk kavrulduğu yer olan Beta Han’da, ‘Türk Kahvesi’ne Ahde Vefa’ etkinliği düzenlendi. Kurulan Arzum OKKA tadım standında, misafirlere bol köpüklü, tam kıvamında, okkalı Türk kahvesi ikram edildi. Program sonunda ‘Osmanlı’da Kahve Seremonisi’ canlandırıldı. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı Murat Kolbaşı ve tüm Arzum çalışanları, Darülaceze’ye ziyarette bulunarak, bu özel konuklarına eşsiz lezzette Türk kahvesi ikram etti.

“Dünya Türk Kahvesi Günü’nün tüm dünyada kutlanması bizi çok gururlandırıyor”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 600 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendisine misyon edinen bir marka olarak yıllardır bu amaç doğrultusunda çalıştıklarını söyledi. UNESCO’ya götürdükleri Türk kahvesinin ‘Türkiye’nin somut olmayan kültürel bir değeri’ olarak tescillendiği 5 Aralık’ın ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ olarak kutlanmasının, bu yolda kendileri için büyük bir başarı ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kolbaşı; “Bu yıl Dünya Türk Kahvesi gününde gerçekleştirdiğimiz birbirinden renkli etkinliklerle Türk kahvesi konusunda farkındalığı daha da artırdığımıza inanıyoruz. Bundan sonra da bu önemli mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tam kıvamında, bol köpüklü, OKKA’lı Türk kahvesinin eşsiz lezzetini hem Türkiye’nin farklı noktalarına hem de dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.