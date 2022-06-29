Arzum OKKA Dünya Cezve ve İbrik Şampiyonası’nda yarışan Deniz Tombuloğlu’na sponsor oldu

Arzum OKKA, Avrupa’nın önde gelen kahve fuarlarından biri olan World of Coffee (WOC) etkinliği çerçevesinde düzenlenen Dünya Cezve ve İbrik Şampiyonası’nda yarışan ünlü barista Deniz Tombuloğlu’na sponsor oldu. Cezve ve İbrik Türkiye takım formasında logosu ile yer almaktan gurur duyan Arzum OKKA, World of Coffee festival alanında kurduğu stantta, misafirlerine benzersiz lezzette Türk kahvesi ikram etti. 23-25 Haziran’da İtalya’nın Milano kentinde gerçekleşen etkinlikte Arzum OKKA standına uğrayan katılımcılar, Arzum OKKA ürünleriyle yapılmış tam kıvamında, bol köpüklü Türk kahvesinin tadına varmanın yanı sıra Arzum OKKA Ailesi’nin farklı ihtiyaçlara cevap veren Türk kahvesi makinelerinin gelişmiş teknolojilerini inceleme ve deneyimleme şansını elde etti. Dünya Cezve ve İbrik Şampiyonası’nda yarışan yarışmacılar kendi ülkelerinin kültürüyle hazırladıkları kahvelerle yarıştılar. Şampiyonada Türk kahvesi kültürünü ve geleneksel Türk kahvesi pişirme yöntemini gözler önüne seren Deniz Tombuloğlu, performansıyla büyük ilgi gördü.

“Genç yeteneklere desteğimizi sürdüreceğiz”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 600 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendilerine misyon edinen bir şirket olarak World of Coffee etkinliğinde bulunmaktan ve gördükleri ilgiden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ sloganıyla Türk kahvesi kültürünü farklı ülkelere taşıdıklarını hatırlatan Kolbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için dünyanın pek çok noktasındaki festival ve özel etkinliklere katılarak Türk kahvesi severlerle buluşuyoruz. Dünya Cezve ve İbrik Şampiyonası gibi etkinliklerin kadim kültürümüzün tanıtılması için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Biz de bu fırsatı değerlendirerek genç yetenek Deniz Tombuloğlu’na sponsor olduk. Deniz’in yarışmada gösterdiği performans gerçekten de çok etkileyici ve gurur vericiydi. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarda yer alacak genç yetenekleri desteklemeyi sürdüreceğiz. Türk kahvesi lezzetini tüm dünyaya taşıyacağız.”