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Arzum Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru oldu

Arzum, Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele veren Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru oldu. Yapılan sponsorluk anlaşması ile Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın 2021-2022 sezonunda Kadın Futbol Süper Ligi’nde oynadığı maçlarda, forma kolunda ‘Arzum’ yer alacak.

İş Dünyası 24.02.2022, 15:15
Arzum Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru oldu

Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum, Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele veren Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu’nda 24 Şubat’ta gerçekleştirilen imza törenine, Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı futbolcularının yanı sıra, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Polat Kalafatoğlu ve Başak Karaca ile Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız katıldı. Yapılan sponsorluk anlaşması ile, Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın 2021-2022 sezonunda Kadın Futbol Süper Ligi’nde oynadığı maçlarda forma kolunda ‘Arzum’ yer alacak.

“Vizyonunda inovasyon olan bir markayla işbirliği yapmak bizim için çok kıymetli”

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca Galatasaray Spor Kulübü olarak her şeyi anlamlı ve değer katacak şekilde yapmayı önemsiyoruz derken sözlerine şunları ekledi: “Galatasaray olarak her eve giren, her ailede olan bir markayız, o nedenle de vizyonunda inovasyon, değer katmak, hayatı kolaylaştırmak olan bir markayla işbirliği yapmak bizim için çok kıymetli.”

“Arzum ile olan işbirliği ile sürdürülebilir başarılar elde edileceğiz.”

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Polat Kalafatoğlu kadın futbolunun ülkemizde önemli spor branşlarından biri olacağını vurgularken Arzum ile olan işbirliği sayesinde de sürdürülebilir başarılar elde edeceklerini belirtti. Kalafatoğlu, “Bu projemizde bizimle yürümekte olan Arzum’a teşekkür ederiz.” dedi.

“Azimli kadınların mücadelesinin her zaman yanındayız”

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, Türkiye’nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray ile sponsorluk konusunda yaptıkları iş birliğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Arzum’un marka inancını yansıtacak en doğru kişilerin kadın futbolcular olduğunu düşünüyoruz. Marka inancımızda; kendini dinleyen, yetenek ve isteklerine odaklanan kişileri desteklemek büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda, hedeflerine cesurca odaklanan, zorlayıcı bir ortamda inançlı olarak başarıya ulaşan azimli kadınların mücadelesinin her zaman yanındayız. Bu düşüncelerle, futbolda kadının yanında olmak için Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın forma kol sponsoru olduk. Arzum olarak bu sponsorlukla, ülkemizdeki kadın futbolunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. İnanç, hırs, cesaret ve azim olduğu sürece Türk kadın futbolunun, uluslararası arenada bugün bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere geleceğine inancımız tam. Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı’nın genç 

oyuncularının da her türlü zorluğu aşarak çok büyük başarılara imza atacağından hiç kuşkumuz yok. Bizler de bu hedefe giden yolda onlara elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz.”

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