Arzum freeshake ile Lezzetli karışımlar her yerde yanınızda

Kamp tatili, piknik, karavan. Bu yaz için sizin seçiminiz hangisi? Tatil planınız ne olursa olsun Arzum Freeshake Şarjlı Kişisel Blender ile bu yaz ihtiyaç duyduğunuz her yerde birbirinden sağlıklı karışım ve içecekleri dilediğiniz zaman çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

Kolay taşınabilen boyutuyla çantanıza rahatlıkla sığan Arzum Freeshake’i kampta, piknikte ya da deniz kıyısında kolaylıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. İstediğiniz malzemeleri çantanıza alabilir, ihtiyaç duyduğunuz anda, gittiğiniz yerde hatta otomobilinizde bile birbirinden lezzetli karışımlar hazırlayabilirsiniz.

Arzum Freeshake paslanmaz çelik bıçaklarıyla meyve ve sebzeleri zahmetsizce ezip karıştırmanıza imkân sağlıyor. 300 ml kapasiteli şişesi ve kolay kullanılan açma kapama düğmesi ile enfes karışımları rahatlıkla hazırlamanıza yardımcı oluyor. Pratik şarj imkânı veren USB kablosuyla Arzum Freeshake, 2.5 saat kablosuz olarak çalışabilme özelliği ile de ev dışında büyük kolaylık sunuyor. İstediğiniz sağlıklı karışımları çok kısa sürede hazırlayarak birçok tarifi gittiğiniz her yerde, alıştığınız lezzetiyle yapmanıza olanak sağlayan, Arzum Freeshake Şarjlı Kişisel Blender bu yaz vazgeçilmeziniz olacak.