Arzum'a, Perakende Günleri'21'de yoğun ilgi

Haber/Röportaj / Ali Karabaş

Perakende Günler'21'de standıyla dikkat çeken Arzum, ziyartçilerden yoğun ilgi gördü. İnovasyon ve tasarımı odağına alarak ortaya çıkardığı ürünlerle tüketicilerinin hayatlarına kolaylık sunan Arzum, dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kullanıcıya da ulaşmış durumda. Global marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmanın Yönetim kurulu Başkanı Murat Kolbaşı Perakende Günleri'21'de Ekovitrin'e özel açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Perakende Günleri'21'i değerlendiren Murat Kolbaşı; "Perakende günleri 20 yıldan beri yapılan bir etkinlik ve sürekliliği bakımından bence çok kıymetli. Dolayısıyla perakende markalarımızın yan yana geldiği bir platform. Bizim burada bir söylemimiz vardı ve sağ olsun Suat da buna çok büyük bir destek verdi. Biz Türk markaları olarak aslında yan yana durmakta bazı yerlerde aslında biraz eksik kalıyorduk. Burada şunu söylemek istiyorum, bugün yurt dışında bizim 5 bin küsur Türk markamız var, o Türk markalarına gittiğiniz zaman Türk değerlerinin ikram edilmesini, yani Türk çayının, Türk kahvesinin Türk lokumunun oralarda ikram edilmesini çok kıymetli buluyor ve önemsiyorduk. Sağ olsun bütün Türk markaları buna çok pozitif baktılar ve hep birlikte de bunu bu şekilde buraya kadar da getirmiş olduk." ifadelerine yer verdi.

BORSAYI TÜM FİRMALARA TAVSİYE EDİYORUM

Kolbaşı, pandemi sürecini Arzum markası olarak nasıl geçirdiniz sorusuna cevaben; "Arzum 55 yıllık bir marka, son 12 yıldan beri de biz zaten fonlarla birlikte çalışıyoruz. Bizim bu sürecin sonunda borsaya açılarak da aslında 12 yıllık bir rüya gerçekleşmiş oldu. Çünkü firmaların sürdürülebilir olması için bir yabancı ortaklık yapması, bir yatırım alması ve borsaya gitmesi artık dünyada kabul gören bir durum. Biz de Arzum ailesi olarak bunu yaptığımız için çok memnunuz. Dolayısıyla 24 Aralık 2020’de açıldık borsaya ve o günden bugüne gayet keyfimiz yerinde, gayet de memnunuz. Borsayı tüm firmalara da tavsiye ediyorum." dedi.

İHRAACATIMIZI ARTTIRMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Kolbaşı sözlerine şöyle devam etti: