ARTVİN TSO’DAN HÜZÜNLÜ MECLİS TOPLANTISI

ARTVİN-Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) Kasım ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı İrfan Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleşen toplantıda, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Artvin esnaflarından ve aynı zamanda ARTSO Meclis üyesi Hakan Akın’ı anma programıyla başladı.

Üzerinde seni unutmayacağız yazılı fotoğrafı, oturduğu sandalyeye konulan Hakan Akın için meclis başkanı İrfan Yıldırım duygu ve düşüncelerini aktardı.

Yıldırım ifadelerin şunları söyledi,” Göreve geldiğimiz günden buyana, Oda Meclisi olarak hep birlikte Odamızı güçlendirmek için çalıştık ve çabaladık.

Görev alan bütün arkadaşlarımızın her biri, çalışmalarımıza önemli katkılar verdiler. Bu süreç içerisinde zaman zaman, gerek kişisel durumlar, gerekse başka faktörler nedeniyle, Meclis Kurulumuzda değişiklikler oldu. Bunlar, iş yaşamı akışkanlığı içerisinde gelişen, ayrılış ve görev alışlardı.

Bugün burada bizleri çok üzen ve derinden yaralayan bir eksikle toplantımızı yapacağız. Çok değerli arkadaşımız, örnek iş insanı ve Meclis Kurulu Üyemiz Hakan Akın’ın ani bir rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılması nedeniyle, ne yazık ki bu toplantımızı içimiz acıyarak ve büyük bir buruklukla gerçekleştiriyoruz.

Günlük yaşam içerisindeki koşuşturma ve var olma savaşı, ölümü pek aklımıza getirmese de, hayatın genel akışı içerisindeki bu sonsuzluk hali, her zaman yanı başımızda ne yazık ki.

Yerine mutlaka yine çok kıymetli bir arkadaşımız gelecek ve biz çalışmalarımıza yine devam edeceğiz. Ancak aramızdan ayrılan bu kıymetli arkadaşımızı da unutmayacağız. Kendisini naif ve beyefendi kişiliğiyle hep hatırlayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Hakan kardeşimizi tekrar rahmet ve şükranla yâd ediyor, meclisimizde bir daha böyle ayrılışların olmaması dileğiyle, toplantımızın hayırlı ve verimli geçmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Ardından Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, merhum Hakan Akın için duygu ve düşüncelerini aktardı.

“Artvin halkının Artvin esnafını büyük taktirini kazanmış iyi niyetli herkesin yardımına koşan bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Ölüm hiç kimseye yakışmaz ama Hakan kardeşimize hiç yakışmadı. Ben yakınlarına ailesine sevenlerine arkadaşlarına Allahtan rahmet diliyorum. Işıklar içinde uyusun, onu asla unutmayacağız” diye konuştu.

Anma programının ardından Kasım ayı Meclis toplantısı gündem maddeleri değerlendirmek üzere gerçekleştirildi.