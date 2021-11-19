Artkim Fuarcılık 25-27 Kasım’da dünya kimya sektörünü İstanbul’da bir araya getiriyor

Kimya sektörüne hizmet vermek amacıyla yola çıkan Artkim Group’un fuarcılık alanında faaliyet gösteren şirketi Artkim Fuarcılık, 25-27 Kasım tarihleri arasında aynı anda gerçekleştireceği altı fuar ile dünya kimya sektörünü İstanbul’a taşıyacak. Kurulduğu ilk yıldan bugüne kadar kimya sektörüne on üç ihtisas fuarı kazandıran Artkim Fuarcılık, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleyeceği 7. Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı Putech Eurasia 2021, 5. Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Eurasian Composites Show 2021, Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri Fuarı Foam Eurasia, Yapıştırıcılar ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarı Adhesive &Bonding Eurasia, 6. Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo Eurasia, 5. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı Surtech Eurasia fuarlarında sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Birçok yeni teknolojinin, ürün ve ilklerin tanıtılacağı fuarlara ev sahipliği yapacak Artkim Fuarcılık, kimya sektöründen 200’ün üzerinde firmanın katılacağı ve üç gün sürecek etkinliklerde 10 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Fuarlar konferans, panel ve workshoplarla sektör zirvesine dönüşecek

Fuarlarda, sektörün ulusal ve uluslararası önemli temsilcilerinin yanı sıra bürokratların da konuşmacı olarak katılacağı konferans, panel ve workshoplar da düzenlenecek. Sektör profesyonellerinin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacağı konferans, panel ve workshoplar, gelecek beklentileri ve sektör sorunlarının da masaya yatırılacağı sektör zirvesine dönüşecek.

Sektörün büyümesine ön ayak oluyor

Gerçekleştirilecek fuarlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman, “Şirket olarak bugüne kadar düzenlediğimiz fuarlarda birçok ilki gerçekleştirdik. Kimya sektörüne kazandırdığımız on üç fuarla sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkılarımızı sunduk, sektör için katma değer olduk. Yüzlerce B2B iş birliğine ev sahipliği yaptık. Bu yıl aynı anda gerçekleştireceğimiz altı fuar ile yine sektörün gelişimine ön ayak olacağız ve ülkemizin ticaret hacmine katkılarımızı sunacağız. 200’ün üzerinde firmayı ağırlayacağımız fuarlarımız ile sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Foam Eurasia ve Adhesive & Bonding Eurasia bu yıl ilk kez düzenlenecek

Türkiye’de alanında ilk olacak Teknik Köpük Endüstrisi ve Teknolojileri Fuarı Foam Eurasia ve Yapıştırıcılar ve Yapıştırma Teknolojileri Fuarı Adhesive & Bonding Eurasia bu yıl ilk kez düzenlenecek. Türkiye ve MENA bölgesinin en önemli ihtisas ticari fuarı Foam Eurasia’da; otomotiv, mobilya, inşaat, yatak, spor, eğlence, ambalaj, medikal sektörlerinin teknik köpük sektöründeki en son gelişmeleri sergilenecek. Adhesives & Bonding Eurasia’da ise beyaz eşya, elektronik, savunma, havacılık ve enerji sektörlerinde önemli bir yer edinen yapıştırıcılar sektörünün ilkleri ve en son üretim tekniklerine yer verilecek.

Endüstriyel kaplama ve yüzey işlem teknolojileri sergilenecek

Bölgenin alanında lider organizasyonlarından 6. Uluslararası Endüstriyel Kaplama Teknolojileri Fuarı PaintExpo Eurasia ve 5. Uluslararası Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı Surtech Eurasia’da kimya sanayisinin en önemli uygulama alanlarında başı çeken ve endüstriyel üretimin en önemli basamaklarından olan kaplama ve yüzey işlem teknolojilerine dair son yenilikler sektör profesyonelleriyle buluşacak. Sektördeki tüm gelişmeler, en yenilikçi ürün, hizmet ve çözümlerini sergilemek üzere kaplama ve yüzey işlem sektörlerinin lider firmaları PaintExpo Eurasia ve Surtech Eurasia fuarlarında bir araya gelecek. Yüzey işlem ve galvaniz kimyasalları, ekipmanları, mekanik terbiye, elektro kaplama, sıvı ve toz boya, boyama ekipmanları ve sistemleri, boyama uygulamaları ve boya tabancaları, konveyör sistemleri ve yüzey temizleme ürün ve hizmetleri üç gün boyunca fuarlar kapsamında sergilenecek.

2021 yılında fiziki ve sanal fuar olarak gerçekleştirilecek

Dünyanın en büyük ikinci poliüretan sanayi fuarı olan ve bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Poliüretan Sanayi Fuarı Putech Eurasia 2021’de poliüretan sektörünün tüm bileşenleri tanıtılacak. 5. Uluslararası Kompozit Hammaddeleri, Yarı Mamülleri, Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı Eurasian Composites Show 2021’de ise elyaflar, takviyeler, hammaddeler ve kimyasallar, reçineler ara ürünler, yeni teknolojilerindeki yenilikler katılımcılarla paylaşılacak. 2021 yılında birçok yeniliği bünyesine kazandıracak Putech Eurasia ve Eurasian Composites Show fuarları ile eş zamanlı açılacak sanal fuar platformu, üç ay boyunca erişime açık kalacak. Sanal fuar, katılımcı firmalar ve ziyaretçiler için uzun süreli iletişim imkanı sunacak.

Konferans, panel ve workshoplar canlı yayınlanacak

Yurt içi ve yurt dışından gelecek sektör profesyonellerini global platformda ağırlayacak, sektör ürünlerinin kalitesi ve rekabetçiliğinin ön plana çıkarılacağı fuarlar, katılımcılara yüz yüze görü­şmelerle yeni çözüm ve teknolojilerini tanıtma fırsatı yaratacak. Sektör liderlerinin üretim hedeflerini artırma, tedarik zincirlerini geliştirmeleri için yeni alanlar da açacak fuarlar sırasında düzenlenecek paneller, kimya sektörünün tek yayın platformu Turkchem TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.