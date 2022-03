Artık gömlekler kırışmayacak!

Erkek giyim modasının uzun yıllardır öncülüğünü üstlenen Kiğılı, her mevsimin vazgeçilmez parçaları arasında yer alan gömleklerde de farkını ortaya koyarak zarif şıklığı yeniden yaratıyor. Non Iron gömlekleri ile Kiğılı, yoğun bir iş ve seyahat programı olan erkeklere şıklığa en pratik şekilde ulaşma fırsatı veriyor. Mevsimsiz ve zamansız tasarımlarıyla zahmetsiz kullanımın öncüsü olan Non Iron, en şık kombinleri zahmetsiz şekilde yaratıyor. Özel teknolojiyle üretilen kusursuz kumaşı yapısıyla erkeklere güçlü bir duruş kazandıran ürün, vazgeçilmeyen kombinlerin başrolü oluyor.

Özel kaplama teknolojiyle kırışık gömleklere son

Yüzde 100 pamuklu kumaş üzerine özel kaplama teknolojisiyle su itici özelliğine sahip Non Iron gömlekler, geliştirilmiş yapısı sayesinde yıkandıktan sonra dahi ütü gerektirmiyor. Ürünün su emme oranının en aza indirilmesi yıkama sonrası oluşan kırışıklık oranını ortadan kaldırarak şık kombinler için pratik çözüm sağlıyor. Günün moda trendlerine uyum sağlarken geleceğin giyim anlayışını da şekillendiren Non Iron, farklı renk seçenekleriyle erkeklere geniş bir yelpaze sunuyor. Lüks anlayışının sürekli güncellendiği, her detayın özel terzi kalitesiyle işlendiği Non Iron koleksiyonunda, slim fit ve klasik uzun kollu gömlekler yer alıyor. Tasarımı, desenleri, renkleri ve kumaş kalitesiyle bütünsel bir ayrıcalık yaşatan ürün, erkeklerin duruşuna güç katıyor.

Ücretsiz kargo hizmeti

Kiğılı mağazalarında bulunan tüm ürünler kigili.com adresinden de satışa sunuluyor. Tüm modelleri bir arada incelemek ve görmek isteyen müşteriler “Akllı Alışveriş” uygulaması üzerinden 7/24 alışveriş yapabiliyor. kigili.com adresinden alınan ürünler, 24 saat içerisinde adrese teslim ediliyor, kargo ücreti de alınmıyor.