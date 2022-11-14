Artemis, Unicera 2022'de ziyaretçilerden tam not aldı

Seramik sektörünün ülkemizdeki en büyük ticaret platformu olma özelliği taşıyan UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yaptı.

UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. ve TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile düzenlenen UNICERA İstanbul- Seramik Banyo Mutfak Fuarı, seramik sektörüne yön veren dünyaca ünlü firmaların katılımıyla gerçekleşti ve yerli-yabancı 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

ARTEMİS UNICERA'DA SERGİLEDİĞİ ÜRÜNLERLE BEĞENİ TOPLADI

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Artemis, görücüye çıkardığı ürünleriyle yerli ve yabancı misafirlerinden tam not almayı başardı. Artemis Genel Müdürü Ahmet Kaan Koçulu markanın dünden bugüne gelidği noktayı ve hedeflerini Ekovitrin'e değerlendirdi.