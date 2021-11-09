Artemis'in UNICERA 2021 fuar standı yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Banyo yıkanma alanı ürünlerinin lider markası Artemis, 2 Kasım – 6 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy CNR EXPO’da düzenlenen sektörün en önemli UNICERA 2021’de stand tasarımı ve ürün tasarımları ile çok büyük ilgi gördü. Artemis, UNICERA 2021’de; tasarımı ve aksesuar üretimi ile duşakabin, solid surface lavabo, duş teknesi, küvet, SPA, hidromasajlı küvet ve lineer süzgeç ürün gruplarında yer alan ürünlerini büyük bir ilgiyle sergiledi.

Ahmet Kaan Koçulu / Artemis Genel Müdürü