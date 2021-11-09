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Artemis'in UNICERA 2021 fuar standı yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Banyo yıkanma alanlarının öncü markası Artemis, 2 Kasım – 6 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy CNR EXPO’da gerçekleştirilen seramik, banyo ve mutfak fuarı UNICERA 2021’de büyük ilgi gördü. Artemis, lansman ürünleri mineral döküm duş tekneleri ve döküm küvet modelleri ile birlikte, Arge Tasarım Merkezi ile inovatif süreçlerinin çıktısı olan Duşakabinlerini ve antibaktetiyel özelliği ile Solid Surface Lavabolarını da, fuar boyunca sektör temsilcilerinin ve tüketicilerin beğenisine sunmaya devam etti. Artemis standının kendine özgü tasarımı, hem ziyaretçiler hem de yurtdışından sektör uzmanları tarafından ilgi ile ziyaret edildi.
İş Dünyası 09.11.2021, 18:30
Banyo yıkanma alanı ürünlerinin lider markası Artemis, 2 Kasım – 6 Kasım tarihleri arasında Yeşilköy CNR EXPO’da düzenlenen sektörün en önemli UNICERA 2021’de stand tasarımı ve ürün tasarımları ile çok büyük ilgi gördü. Artemis, UNICERA 2021’de; tasarımı ve aksesuar üretimi ile duşakabin, solid surface lavabo, duş teknesi, küvet, SPA, hidromasajlı küvet ve lineer süzgeç ürün gruplarında yer alan ürünlerini büyük bir ilgiyle sergiledi.