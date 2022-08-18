Artaş inşaat Turizm Satış & Pazarlama Direktörlüğü Görevine Berna Burçin Çakır Getirildi!

Hem İstanbul hem Kayseri’de 5’i otel 2’si rezidans olmak üzere, lüks otel segmenti Collection’ı da içeren 7 adet Radisson markasının ardından, Artaş İnşaat bünyesine İstanbul’da 2 adet Mövenpick Living markalı rezidans daha kattı.

Bundan böyle Artaş İnşaat’ın inşaatını yapıp işletmeciliğini üstlendiği konaklama tesislerinin satış ve pazarlamasını Berna Burçin Çakır üstlenecek.



Artaş İnşaat Turizm Satış & Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen Çakır, kariyerine 1997 yılında Color Hotel’de başladı ve hemen ardından Crowne Plaza İstanbul’da devam etti. Sonrasında sırasıyla Polat Renaissence İstanbul ve Ramada Plaza İstanbul’da Grup Satış Koordinatörlüğü de dahil çeşitli görevlerde bulundu. Çakır en son 15 yıl boyunca görev aldığı WOW İstanbul Hotels & Convention Center’da Satış & Pazarlama’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’nı üstlenmişti.