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Artaş, Çelik Halat’ı Aldı Sanayiye Giriyor
Doğan Holding’in sahibi olduğu 60 yıllık köklü firmalardan Çelik Halat Tel Sanayi A.Ş.’yi Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Artaş Grubu satın aldı.
İş Dünyası 13.10.2022, 15:50
Konut devi Artaş, Milpa arazisinden sonra Doğan Holding’den Çelik Halat Tel Sanayinin yüzde 70 hissesini de satın aldı. İki Grup arasında gerçekleşen satış 27 Milyon Euro karşılığında gerçekleşti.
Yüzde 30’u ise borsada işlem görüyor. İki Grup yetkilileri arasında yapılan satış KAP’a bildirildi.