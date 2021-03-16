Artan otomasyon ihtiyacı sanayi üretimine olumlu yansıdı

Şirketler geçen yıl küresel anlamda rekabet avantajını elinde tutabilmek için yeni teknolojilere yöneldi. Buna paralel olarak üretim hatlarında otomasyona duyulan ihtiyaç sektöre hız kazandırdı. FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, FANUC Türkiye özelinde 2020 yılını, şirketin güncel faaliyetlerini ve hedeflerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,8, yılın son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüme gösterdiğini hatırlatan Teoman Alper Yiğit, rakamları şu şekilde değerlendirdi: “2020 Aralık ayına göre sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 arttı. Bu rakamlar zorlu geçen bir yıla rağmen sanayi sektörüne umut verdi. Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki sanayi sektöründe yaşanan bu büyümede, otomasyon yatırımlarının önemli bir rolü bulunuyor. Şirketler otomasyona yatırım yaptıkça üretimde verimlilik yükseliyor ve bu da rakamlara yansıyor.”

Yarıştan kopma riski yatırımları hızlandırdı

Firmaların yeni teknolojiler konusunda yetkinlik kazanma baskısını daha fazla hissedecekleri bir döneme girildiğini belirten Teoman Alper Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmalar 2020 yılı içerisinde gerekli yatırımları zamanında yapamadıkları durumda küresel yarıştan kopma, yanlış yatırım yaptıklarında ise rekabetçiliklerini kaybetme riskini yakından hissetti. Bu durum geçtiğimiz yıl otomasyon sektörünün oldukça hareketli geçmesine olanak sağladı. Dolayısıyla pandeminin, beklenenin aksine otomasyon yatırımlarına olan ilgiyi artırdığını gördük.”

Otomasyonda hızlı tüketim, gıda ve kimya sektörü öne çıktı.

2020 yılında müşteri kapasitesinde gözle görülür bir artış yaşandığını vurgulayan Yiğit, FANUC Türkiye’nin yeni müşteri portföyünün bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını söyledi. Yiğit, “Pandeminin doğal bir sonucu olarak en fazla hızlı tüketim, gıda ile kimya sektörü, büyümenin ve yatırımın yoğun gerçekleştiği alanlar olarak öne çıktı. FANUC ürün gamı dolayısıyla fabrika otomasyonunun farklı alanlarına dokunarak yine farklı ürün gruplarını ortak bir sistem üzerinden buluşturabiliyor. Bu avantajımızı sektördeki hareketlilikle birleştirerek yılı hedeflerimizin oldukça üzerinde kapattık. Sipariş anlamında yüzde 187, satış anlamında ise yüzde 167 oranında artış yakaladık.” dedi.

Geçen yıl 10 kg taşıma kapasitesi ve 2 farklı erişime sahip CRX Serisi Light Weight Kolobratif robotları pazara sunduklarını hatırlatan Teoman Alper Yiğit, bu yıl CRX Serisi’ne yeni modelleri ekleyeceklerinin bilgisini verdi. Yiğit, ürünler hakkında şunları söyledi: “CRX Serisi piyasaya çıktığı ilk andan itibaren kolay kullanım ve hızlı devreye alma özellikleriyle dikkat çekti. Bu arayüzü sağlayan Tablet Pendant özelliği müşterilerimiz tarafından çok sevildi ve hiç robot kullanmayı bilmeyen bir kişiye bile birkaç saat içinde robot programlayabilme imkanı sağladı. FANUC bu geri bildirimlerden yola çıkarak Tablet Pendant’ı tüm modellerde yıl içinde kullanıma sunuyor olacak.”

Temel hedef son kullanıcılara global üretim trendini sunmak.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni üretim teknolojilerine yapılacak yatırımın hızlanacağını ve otomasyona olan talebin hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun olacağını öngördüklerini aktaran Yiğit, bu doğrultuda mevcut ekibi büyüterek pazarın ihtiyacına uygun şekilde yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı. Yiğit, 2021 yılında ana hedeflerinin son kullanıcılara global üretim trendini sunmak olduğunu sözlerine ekledi.