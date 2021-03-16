banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Galatasaray, Muslera'yla yoluna devam ediyor!
Piyasaların yönü...
Piyasaların yönü...

Artan otomasyon ihtiyacı sanayi üretimine olumlu yansıdı

Endüstriyel ürün hatlarında geçtiğimiz yıl artan otomasyon ihtiyacı, sektörü önemli ölçüde hareketlendirdi. FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, sanayi sektöründe yaşanan büyümede otomasyon yatırımlarının önemli bir rolü olduğunu belirtti. FANUC Türkiye olarak 2020’de sipariş anlamında yüzde 187, satış anlamında ise yüzde 167’lik artış yakaladıklarını söyleyen Yiğit, önümüzdeki süreçte otomasyona olan eğilimin daha fazla artacağını vurguladı ve ihtiyaçlar doğrultusunda ürün yelpazelerini geliştireceklerini ifade etti.

İş Dünyası 16.03.2021, 12:39 16.03.2021, 12:41
4
Artan otomasyon ihtiyacı sanayi üretimine olumlu yansıdı

Şirketler geçen yıl küresel anlamda rekabet avantajını elinde tutabilmek için yeni teknolojilere yöneldi. Buna paralel olarak üretim hatlarında otomasyona duyulan ihtiyaç sektöre hız kazandırdı. FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, FANUC Türkiye özelinde 2020 yılını, şirketin güncel faaliyetlerini ve hedeflerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,8, yılın son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüme gösterdiğini hatırlatan Teoman Alper Yiğit, rakamları şu şekilde değerlendirdi: “2020 Aralık ayına göre sanayi üretim endeksi ise aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 arttı. Bu rakamlar zorlu geçen bir yıla rağmen sanayi sektörüne umut verdi. Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki sanayi sektöründe yaşanan bu büyümede, otomasyon yatırımlarının önemli bir rolü bulunuyor. Şirketler otomasyona yatırım yaptıkça üretimde verimlilik yükseliyor ve bu da rakamlara yansıyor.”

Yarıştan kopma riski yatırımları hızlandırdı

Firmaların yeni teknolojiler konusunda yetkinlik kazanma baskısını daha fazla hissedecekleri bir döneme girildiğini belirten Teoman Alper Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmalar 2020 yılı içerisinde gerekli yatırımları zamanında yapamadıkları durumda küresel yarıştan kopma, yanlış yatırım yaptıklarında ise rekabetçiliklerini kaybetme riskini yakından hissetti. Bu durum geçtiğimiz yıl otomasyon sektörünün oldukça hareketli geçmesine olanak sağladı. Dolayısıyla pandeminin, beklenenin aksine otomasyon yatırımlarına olan ilgiyi artırdığını gördük.”

Otomasyonda hızlı tüketim, gıda ve kimya sektörü öne çıktı.

2020 yılında müşteri kapasitesinde gözle görülür bir artış yaşandığını vurgulayan Yiğit, FANUC Türkiye’nin yeni müşteri portföyünün bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığını söyledi. Yiğit, “Pandeminin doğal bir sonucu olarak en fazla hızlı tüketim, gıda ile kimya sektörü, büyümenin ve yatırımın yoğun gerçekleştiği alanlar olarak öne çıktı. FANUC ürün gamı dolayısıyla fabrika otomasyonunun farklı alanlarına dokunarak yine farklı ürün gruplarını ortak bir sistem üzerinden buluşturabiliyor. Bu avantajımızı sektördeki hareketlilikle birleştirerek yılı hedeflerimizin oldukça üzerinde kapattık. Sipariş anlamında yüzde 187, satış anlamında ise yüzde 167 oranında artış yakaladık.” dedi.

Geçen yıl 10 kg taşıma kapasitesi ve 2 farklı erişime sahip CRX Serisi Light Weight Kolobratif robotları pazara sunduklarını hatırlatan Teoman Alper Yiğit, bu yıl CRX Serisi’ne yeni modelleri ekleyeceklerinin bilgisini verdi. Yiğit, ürünler hakkında şunları söyledi: “CRX Serisi piyasaya çıktığı ilk andan itibaren kolay kullanım ve hızlı devreye alma özellikleriyle dikkat çekti. Bu arayüzü sağlayan Tablet Pendant özelliği müşterilerimiz tarafından çok sevildi ve hiç robot kullanmayı bilmeyen bir kişiye bile birkaç saat içinde robot programlayabilme imkanı sağladı. FANUC bu geri bildirimlerden yola çıkarak Tablet Pendant’ı tüm modellerde yıl içinde kullanıma sunuyor olacak.”

Temel hedef son kullanıcılara global üretim trendini sunmak.

Önümüzdeki 5 yıl içerisinde yeni üretim teknolojilerine yapılacak yatırımın hızlanacağını ve otomasyona olan talebin hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun olacağını öngördüklerini aktaran Yiğit, bu doğrultuda mevcut ekibi büyüterek pazarın ihtiyacına uygun şekilde yeni yatırımlar gerçekleştirdiklerini aktardı. Yiğit, 2021 yılında ana hedeflerinin son kullanıcılara global üretim trendini sunmak olduğunu sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20