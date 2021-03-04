ARSA VE ARAZİ YATIRIMLARINA İLGİ GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR

“Arsa Fiyatları Bölgeye Göre 8-10 Kat Arttı”

Uzmanlık alanı İstanbul – Bağdat Caddesi ve çevresi olan Lüks Konut Uzmanı Sercan Göller, şehirde yaşayanların arazi ve arsa yatırımlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Pandemi ile birlikte neredeyse 1 yıldır evlere kapanmak zorunda kaldık. Bu süreçte, İstanbul gibi metropollerde yaşayan insanların çoğu evlerinden çalışmaya başladı. Değişen ihtiyaçlara bağlı olarak da özellikle bahçeli ve müstakil evlere yöneldiler. İstanbul’da yaşayıp hem toprakla uğraşmak isteyen hem de daha izole bir yaşam isteyenlerin tercihi Şile, Riva gibi şehir çevreleri oldu. Bölge bazında ise özellikle Ege’den arsa almaya yöneldiler. Bu nedenle arsa fiyatları bölgeye göre 8-10 kat artış yaşadı.”

Arsa ve arazi yatırımlarının en önemli sebebinin yüksek yatırım değeri olduğunu söyleyen Göller, bu alana yapılacak yatırımla ilgili şunları söyledi:

“İnsanlar, arsa ve arazi alımının ileriye dönük çok karlı bir yatırım aracı olduğunun artık bilincinde. İyi araştırma yapılarak bir daire fiyatına alınan arsada, ileride 10 daire fiyatı kadar değerlenebiliyor.”

“Bir Kere Yapılan Toprak Yatırımından Yıllar Boyu Para Kazanmak Mümkün”

Bir yatırım aracı olarak tarım arazilerinin getirisine ve bu alanın önemine dikkat çeken Göller, “Ülkemiz bir tarım cenneti. Neredeyse tüm meyve, sebze, bakliyat ülkemizde yetişiyor. Topraklarımız çok verimli ve insanımız ailelerden gelen bilgiyle tarıma yatkın. Durum böyle olunca da toprak yatırımı yapmak ve toprağın üstünde ürün yetiştiriyor olmak oldukça cazip hale geliyor. Bir kere yapılan bir toprak yatırımından yıllar boyu para kazanmak mümkün.” dedi.