Aroma sektörüne 20 milyon dolarlık yatırım

2007 yılından bu yana koku sektöründe faaliyet gösteren %100 Türk sermayesiyle kurulan Seluz, doğadan aldığı ilhamı lezzete çevirmek için 2018 yılında çalışmalara başladı. Türkiye’de yılda 200 milyon doların üzerinde ithalat girdisi ve toplamda 320 milyon doların üzerinde pazar hacmi bulunan gıda aroması sektörüne giriş yaptı. Seluz, İstanbul’da ki Ar-Ge, üretim ve yönetim kampüsünün hemen yanına 15.000 m2 üzerine 20 milyon dolarlık ilave bir yatırımla kurulan yeni aroma üssünde geniş bir yelpazeye sahip birçok gıda ürünü için katma değerli ürünler tasarlamaya ve üretmeye başladı.

Dozajlamayı tam otomasyonlu robotik hatlarda yapabilen ilk ve tek firma

Unlu mamuller, içecek, şekerleme ve süt ürün grupları başta olmak üzere birçok gıda kategorisinde yaratıcı tatlar geliştirmek için aroma sektörüne giren Seluz, tüm aromalarının tasarımlarını dünyanın en iyileri arasında gösterilen alanında uzman 6 kıdemli aromatisyenin liderliğindeki ekiple sürdürüyor. En son teknolojileri barındıran üretim hatlarında likit ve toz aromaları el değmeden kısa sürede üretebilen Seluz, yüksek hacimli full otomasyon robotik hatları kullanıyor. Sıvıyı toz haline çeviren dev Sprey Kurutma Kulesinin de yer aldığı ileri teknolojileri barındıran aroma üssünün yılda 30 bin ton sıvı ve toz aroma üretim kapasitesi bulunuyor. Seluz, Türkiye’de 0.05 gramdan 5 tona kadar otomatik dozajlamayı tam otomasyonlu robotik hatlarda yapabilen ilk ve tek firma olarak gösteriliyor.

Gıda aroması ithalatı 200 milyon dolar

Seluz’un Kurucusu “Gıda aroması pazarı dünyada 14-15 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye'de 320 milyon dolarlık bir pazar var. Bunun 200 milyon doları ithalatla karşılanıyor.” dedi

Aromada 50 milyon dolar ciro hedefliyoruz!

2023 yılında aroma sektöründe 50 milyon dolar ciro hedefleyen Seluz, bunun 30 milyon dolarını ihracattan, 20 milyon dolarını ise iç pazardan elde edecek. Seluz’un Kurucusu Murat Öztürk 2023 hedeflerini özetlerken: “2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bizim öncelikli hedefimiz esans ve aroma sektörlerinde toplamda 130 milyon doların üzerine çıkarak dünyadaki ilk 10 marka arasında yer almak” dedi.