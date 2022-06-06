Arnavutluk’tan Ahmet Çalık’a Bayrak Şövalyesi Nişanı verildi

Enerji, inşaat, madencilik, tekstil, finans ve dijital sektörlerinde faaliyet gösteren Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Arnavutluk devletinin ve Arnavut ulusunun yüceltilmesini destekleyen kişilere verilen Bayrak Şövalyesi Nişanı ile onurlandırıldı. Ahmet Çalık’a nişanı, yapılan törene şahsen katılan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından verildi.

"Arnavutluk'a Türkiye'den gelen yatırımlar 3,5 milyar dolar seviyesinde"

Nişan takdim töreninde konuşan Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta; “Ahmet Çalık ile tanışıklığımız 20 yıl öncesine dayanıyor. Çalık Holding, Arnavutluk'taki ilk yatırımını, ülkenin en köklü bankalarından Banka Kombetare Tregtare (BKT) ile başbakanlığım döneminde gerçekleştirdi. Çalık Grubu ülkede finans dışındaki sektörlerde de aktif rol alıyor. Ülkemizdeki en etkin yatırımcı olarak öne çıkan Ahmet Çalık, iki ülke arasındaki güçlü bağları, çok daha güçlendirmek için çaba sarf ediyor. Biz kendisinin birçok yabancı ülkede de önemli bir yatırımcı olduğunu biliyoruz. Kosova'ya ve Arnavutluk'a yaptığı yatırımlar nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisine Arnavutluk'un en yüksek nişanı olan Bayrak Şövalyesi Nişanı'nı takdim etmekten dolayı çok mutluyum. Hak edilmiş bir nişan olmasıyla birlikte kendisinden, bu güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesi hususundaki gayretlerinin devamını rica ediyorum. Arnavutluk'a Türkiye'den gelen yatırımlar 3,5 milyar dolar seviyesinde ve bu rakamda Ahmet Çalık Bey'in gayretlerinin de olduğunu biliyoruz. Kendisi Arnavutluk için iyi bir örnek, ayrıca Arnavutluk'un tanıtımında da çok önemli bir rol üstleniyor" dedi.

“Bayrak Şövalyesi Nişanı’nı almaktan büyük onur duyuyorum”

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık; törendeki konuşmasında “Bugün, dost ve kardeş ülkemiz Arnavutluk’un Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Ilir Meta’nın şahsıma tevdi ettiği Bayrak Şövalyesi Nişanı’nı almaktan büyük onur duyuyorum. Çalık Grubu olarak 15 yıl önce, tarihi bağlarımızın olduğu Arnavutluk’a yatırım kararı alarak, bu güzel ülke ve güzel insanlarıyla tanıştık. Yıllardır birçok sektörde katma değerli işler yapma gayretiyle faaliyetlerimizi sürdürdük, finans sektöründe sürdürmeye devam ediyoruz. Arnavutluk, yasal düzenlemeler ve teşviklerle yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Dünyanın dört bir yanında, çalıştığımız yerlerde, tanıştığımız ve iş birliği yaptığımız iş insanlarına, ülkenin taşıdığı büyük potansiyeli ve iş dünyası için fırsatları anlatıyorum” dedi.

Ayrıca törende, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Bahadır Aksoy’a da Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından Özel Medeni Liyakat Nişanı verildi.